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Rafael Cardoso pagará multa de 2 salários mínimos por agredir idoso

Ator foi flagrado por câmeras de segurança dando socos e chutes em gerente de bar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 08:21

Rafael Cardoso
Rafael Cardoso Crédito: Camilla Maia/Globo
O ator Rafael Cardoso, 38, pagará multa de apenas dois salários mínimos para que seja arquivado o processo em que é acusado de agredir um idoso.
O artista aceitou um acordo proposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para encerrar o processo por lesão corporal a que estava respondendo. O MPRJ deu ao acusado a opção de pagar a multa ou prestar quatro meses de serviço comunitário.
A agressão aconteceu em fevereiro deste ano, na Barra da Tijuca, no Rio. A vítima, João Brito, de 64 anos, é gerente de um bar localizado na avenida Lúcio Costa.
Em entrevista ao Domingo Espetacular (Record) do último domingo (14), a vítima relatou que Rafael lhe desferiu chutes e socos na barriga e no rosto. Parte das agressões foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Após ser contido por funcionários do bar, o ator foge do local.
Rafael Cardoso assumiu a autoria do crime. A assessoria de imprensa do ator afirmou, na época, que ele estava sob efeito de medicação no momento da briga, mas que "isso não justifica o erro". O valor de R$ 2.824 pago pelo ator será doado a uma instituição de proteção de animais.
Ex-galã da Globo, Cardoso é conhecido por protagonizar novelas como "Além do Tempo" e "A Vida da Gente", além de ter papeis de destaque em várias outras como "Salve-se Quem Puder", "Espelho da Vida", "Império" e "O Outro Lado do Paraíso".

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