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Polícia investiga Leandro Marçal, do Casamento às Cegas, por abuso sexual

A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para apurar as denúncias de abuso sexual contra Leandro Maçal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Julho de 2024 às 14:58

Leandro Marçal
Leandro Marçal participou do reality show "Casamento às Cegas" Crédito: Reprodução @Leandromarcal
A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para apurar as denúncias de abuso sexual contra Leandro Maçal, um dos participantes do reality show "Casamento às Cegas".
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como estupro de vulnerável, violência psicológica contra a mulher e violência doméstica na Delegacia de Defesa da Mulher, em Osasco.
O caso veio à tona na última semana, quando Ingrid Santa Rita sugeriu em um episódio do programa ter sido abusada por Leandro Marçal, com quem se casou durante a atração. Um dia depois, ela publicou um vídeo do Instagram afirmando que teria sido estuprada quando eles moravam juntos.
Ela afirma que o personal trainer teria problemas de ereção e que recomendou a ele que fizesse terapia quando as tentativas do casal de fazer sexo ficaram insustentáveis.
A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do participante, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem. No programa, quando a arquiteta deu a entender que teria sido vítima de abuso, Marçal disse que teve "problemas sexuais" no casamento e pediu desculpas à ex-mulher, mas não respondeu diretamente às acusações.
"O estupro, essa é a palavra, começou a acontecer quando eu conversei com ele. O Leandro esperava eu dormir para tentar resolver o problema. Na cabeça dele, se ele conseguisse transar comigo, a gente não ia mais ter problema nenhum, só que ele esqueceu que precisava me avisar, precisava ser consentido", disse ela.
Depois que Ingrid formalizou na denúncia da delegacia, nesta quarta-feira (10), a polícia solicitou exames ao Instituto Médico Legal e também uma medida protetiva para que Leandro não se aproxime da arquiteta.

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