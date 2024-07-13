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4 mil de mensalidade

Rodrigo Faro recebe críticas por matricular filhas em escola de elite e falar em 'humildade'

O apresentador Rodrigo Faro tem sido criticado nas redes sociais após viralizar trechos de sua participação no podcast Marçal Talks
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Julho de 2024 às 12:54

Rodrigo Faro pelas redes sociais
Rodrigo Faro recebe críticas por matricular filhas em escola de elite Crédito: Reprodução/Instagram/@rodrigofaro
O apresentador Rodrigo Faro tem sido criticado nas redes sociais após viralizar trechos de sua participação no podcast Marçal Talks, do pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal.
No programa, afirmou que não quis matricular as duas filhas, de 12 e 15 anos, numa escola que forma líderes para ensinar a elas sobre humildade. Porém, o colégio onde as jovens estudam é o Mackenzie, cujas mensalidades giram em torno dos R$ 4.000. Procurado, Faro não quis comentar.
"Pessoal fala: 'Ah, coloca seus filhos na escola que forma líderes' Eu falei: 'Não, de jeito nenhum'. Qual vai ser a conversa? 'Qual helicóptero que o seu pai tem? Qual barco que seu pai tem?'", começou Faro em sua explicação.
"Não, eu quero elas numa escola onde, na mesma sala, tenha crianças com bolsas de estudo, filhos de funcionários da escola. Porque são todos iguais. Então, é esse tipo de ensinamento. E o principal deles: a humildade", disse o apresentador.
Ele ainda disse que a mais velha tem vergonha de dizer que é herdeira dele e que ela utiliza o sobrenome da mãe, Viel. "Ela estava dizendo: 'Pai, eu não quero conquistar as coisas por ser sua filha, eu quero conquistar as coisas pelo meu talento, pelo que aprendi'. Eu falei: 'Exatamente'", emendou o apresentador em sua explicação.
Pelas redes sociais, várias páginas e perfis repercutiram o comentário, e Faro recebeu críticas. "R$ 4.000 para conviver com pessoas de todas as classes sociais?", ironizou um seguidor. "Quem colocou essa mania fresca dos ricos sinalizarem virtude?", perguntou outro. "Esse cara é completamente fora da realidade", opinou outro.

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