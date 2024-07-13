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Michelle Barros diz que ia para a Globo com crise nervosa: 'desrespeitada'

A jornalista relembrou sua saída da Globo e explicou que tomou a decisão de deixar a emissora por se sentir desrespeitada e sem espaço
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Julho de 2024 às 11:07

Michelle Barros anunciou demissão da Rede Globo em maio de 2022
Michelle Barros anunciou demissão da Rede Globo em maio de 2022 Crédito: Reprodução/ Instagram@michellebarros
Michelle Barros relembrou sua saída da Globo e explicou que tomou a decisão de deixar a emissora por se sentir desrespeitada e sem espaço para crescimento profissional.
Barros disse que "há alguns anos" estava cansada de trabalhar na emissora e chegava a ter "crise nervosa". "Estava indo trabalhar tendo crise nervosa, não estava bom há algum tempo. Não foi uma ruptura fácil, só consegui atravessar com muita meditação, oração e Deus. Só eu sei o contexto que eu estava vivendo e [sair da Globo] foi o melhor para mim", declarou em recente participação no podcast Pod Pai Pod Filho.
A apresentadora explicou que queria migrar para o entretenimento, apresentou projetos, mas "não era reconhecida". "Eu queria uma chance no entretenimento. Eu apresentei projetos [que não foram aprovados]. Falei: 'não adianta dar murro em ponta de faca, aqui não vou mais crescer, diante dessa organização que está posta, do jeito que está aqui'. Mudei efetivamente minha carreira".
Ela destacou que a decisão foi tomada após outras pessoas serem promovidas internamente, e ela não. "[Sair da Globo] foi um processo pensado, maturado em mim durante muito tempo. Sai porque achei desrespeito [comigo], algumas posições lá abriram e colocaram outras pessoas. Eu falei: 'gente, e aí? Está escrito na minha cara bobinha? Está sendo desrespeitoso comigo e eu não posso permitir esse desrespeito comigo'".
Michelle Barros iniciou a carreira na TV Gazeta, afiliada da Globo em Alagoas. Posteriormente, ela mudou para a grade principal da emissora, se consolidou com coberturas em São Paulo e chegou a comandar o Carnaval paulistano. Atualmente, ela comanda o Chega Mais nas manhãs do SBT.

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