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Após reportagem

Filho de Hebe Camargo diz que tem mágoas de Gugu Liberato

Marcello Camargo surpreendeu os fãs da apresentadora ao contar a sua mágoa com um colega de profissão a mãe.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Julho de 2024 às 09:33

Marcello Camargo
Marcello Camargo  afirmou ter ficado ressentido com Gugu Liberato Crédito: Reprodução @marcellocamargo.hebe
Marcello Camargo, filho de Hebe Camargo (1929-2012), surpreendeu os fãs da apresentadora ao contar a sua mágoa com um colega de profissão a mãe. Ele afirmou ter ficado ressentido com Gugu Liberato (1959-2019) por causa de uma reportagem feita pelo comunicador após a morte de Hebe mostrando uma mansão abandonada do ex-marido Lélio Ravagnani.
"Tenho muita mágoa com o Gugu. Ele fez a matéria da casa abandonada do Lélio, falando que era de Hebe Camargo. Aquilo me incomodou demais, tive que dar umas 500 entrevistas explicando que não era da minha mãe e até hoje, as pessoas me questionam. 'Por que você deixou a casa ficar naquele estado?'", contou ele que comanda o programa "Café com Selinho" no YouTube.
Filho de Décio Capuano, comerciante de carros importados e primeiro marido de Hebe, Marcello vive em Santa Fé, interior de São Paulo, explicou que o imóvel não fazia parte dos bens da apresentadora e, sim, da família do empresário, que morreu em julho de 2000.
Ele continuou: "Fiquei muito magoado com o Gugu porque ele quis fazer uma matéria na verdadeira casa da minha, que ficava na Cidade Jardim, e o Claudio [Pessutti, sobrinho e empresário de Hebe] não permitiu porque ele estava morando lá".
Marcello disse que Gugu não teve conhecimento de sua mágoa. "Ele não soube. "Você não têm noção do quanto me atormentaram e atormentam até hoje? Agora, claro bem menos a repercussão. Mas ainda existem resquícios de maldades e fofocas por causa dessa reportagem".

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