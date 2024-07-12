Nego Di é alvo de operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais

O QUE ACONTECEU?
Órgão apura a suspeita de lavagem de R$ 2 milhões após a divulgação de rifas virtuais. As identidades foram confirmadas ao UOL pelos advogados que representam o casal.
Sem divulgar os nomes, o MP deu detalhes sobre a investigação por meio de comunicado enviado à imprensa. Lavagem de dinheiro seria decorrente da promoção de rifas ilegais com premiações em dinheiro e alto valor que não teriam sido entregues aos vencedores.
Dois veículos de luxo dos investigados foram apreendidos, além de munição e uma arma de uso restrito das Forças Armadas (sem registro). A mulher do influenciador foi presa em flagrante.
Daniela Lima, apresentadora da GloboNews, criticou a disseminação de informações falsas feitas pelo influenciador durante as enchentes no Rio Grande do Sul. "A mentira para essas pessoas é dinheiro", disse a jornalista, ao vivo, na manhã desta sexta-feira (12).
Procurada pelo UOL, a defesa do casal informou que ainda não teve acesso aos autos do inquérito e que "a inocência dos investigados será provada em momento oportuno".
"A defesa reitera a importância do princípio da presunção de inocência e solicita que quaisquer informações sejam divulgadas com responsabilidade e respeito aos direitos fundamentais", disse Hernani Fortini, Jefferson Billo da Silva, Flora Volcato e Clementina Ana Dalapicula, advogados.