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Nego Di é alvo de operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais

Nego Di, 30, e a mulher são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sulem Santa Catarina.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Julho de 2024 às 14:04

Nego Di é alvo de investigação do Ministério Público do Rio Grande do Sul
Nego Di é alvo de investigação do Ministério Público do Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução

O QUE ACONTECEU?

Órgão apura a suspeita de lavagem de R$ 2 milhões após a divulgação de rifas virtuais. As identidades foram confirmadas ao UOL pelos advogados que representam o casal.
Sem divulgar os nomes, o MP deu detalhes sobre a investigação por meio de comunicado enviado à imprensa. Lavagem de dinheiro seria decorrente da promoção de rifas ilegais com premiações em dinheiro e alto valor que não teriam sido entregues aos vencedores.
Dois veículos de luxo dos investigados foram apreendidos, além de munição e uma arma de uso restrito das Forças Armadas (sem registro). A mulher do influenciador foi presa em flagrante.
Daniela Lima, apresentadora da GloboNews, criticou a disseminação de informações falsas feitas pelo influenciador durante as enchentes no Rio Grande do Sul. "A mentira para essas pessoas é dinheiro", disse a jornalista, ao vivo, na manhã desta sexta-feira (12).
Procurada pelo UOL, a defesa do casal informou que ainda não teve acesso aos autos do inquérito e que "a inocência dos investigados será provada em momento oportuno".
"A defesa reitera a importância do princípio da presunção de inocência e solicita que quaisquer informações sejam divulgadas com responsabilidade e respeito aos direitos fundamentais", disse Hernani Fortini, Jefferson Billo da Silva, Flora Volcato e Clementina Ana Dalapicula, advogados.

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