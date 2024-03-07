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Nego Di quebra carro de motorista com facão após insultos raciais: 'Tenho direito de reagir'

Segundo o comediante, tudo começou depois que um homem começou a perseguir seu carro na BR e depois dizer ofensas com termos racistas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Março de 2024 às 11:10

Nego Di falou sobre acusações de golpe por conta de atraso nas entregas de sua loja virtual
Nego Di falou Crédito: João Cotta/Globo
O humorista e ex-BBB Nego Di relatou pelas redes sociais ter ido parar na delegacia após receber insultos raciais e quebrar o carro de um motorista com um facão.
Segundo ele, tudo começou depois de um homem perseguir seu carro e o xingar. "Eu estava na BR, na pista rápida da esquerda, tentando andar rápido. Estava tudo limpo e o cara estava andando a 50 km/h na minha frente", começou.
Segundo ele, depois de uma troca de xingamentos, o homem teria começado a persegui-lo até emparelhar os carros. Na sequência, o teria ofendido com termos racistas.
"Atravessei o carro na frente do dele, saí com o meu facão que eu uso para gravar os meus vídeos e quebrei todo o carro dele. Não estou preso. Já estou em casa, está tudo certo. A única coisa de ruim que aconteceu hoje foi que apreenderam o meu facão", completou Nego Di.
O humorista diz já ter passado por algo semelhante anteriormente, mas dessa vez resolveu agir de outra maneira em vez de se calar. "Eu tenho o direito de reagir como eu reagi. Ele tem o direito de falar e me processar."

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