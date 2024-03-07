Nego Di quebra carro de motorista com facão após insultos raciais: 'Tenho direito de reagir'

Nego Di falou Crédito: João Cotta/Globo

O humorista e ex-BBB Nego Di relatou pelas redes sociais ter ido parar na delegacia após receber insultos raciais e quebrar o carro de um motorista com um facão.

Segundo ele, tudo começou depois de um homem perseguir seu carro e o xingar. "Eu estava na BR, na pista rápida da esquerda, tentando andar rápido. Estava tudo limpo e o cara estava andando a 50 km/h na minha frente", começou.

Segundo ele, depois de uma troca de xingamentos, o homem teria começado a persegui-lo até emparelhar os carros. Na sequência, o teria ofendido com termos racistas.

"Atravessei o carro na frente do dele, saí com o meu facão que eu uso para gravar os meus vídeos e quebrei todo o carro dele. Não estou preso. Já estou em casa, está tudo certo. A única coisa de ruim que aconteceu hoje foi que apreenderam o meu facão", completou Nego Di.