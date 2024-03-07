Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luxo

Forbes divulga lista dos 10 atores mais bem pagos de Hollywood

Adam Sandler foi o que mais faturou em 2023, com R$ 360 milhões. Na sequência, vem Margot Robbie com R$ 291 milhões
Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Março de 2024 às 11:05

Margot Robbie no Golden Globe Awards 2024 Crédito: Reuters/Folhapress
A revista Forbes divulgou os 10 atores da indústria do cinema estadunidense que foram mais bem pagos em 2023.
O ator Adam Sandler foi o que mais faturou em 2023: R$ 360 milhões.
Na sequência, vem Margot Robbie com R$ 291 milhões.

VEJA OS 10 ATORES MAIS BEM PAGOS DE HOLLYWOOD

Adam Sandler (R$ 360 milhões);
Margot Robbie (R$ 291 milhões);
Tom Cruise (R$ 222 milhões);
Ryan Gosling (R$ 212 milhões);
Matt Damon (R$ 212 milhões);
Jennifer Aniston (207 milhões);
Leonardo DiCaprio (R$ 202 milhões);
Jason Statham (R$ 202 milhões);
Ben Affleck (R$ 187 milhões);
Denzel Washington (R$ 118 milhões).

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados