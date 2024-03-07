Forbes divulga lista dos 10 atores mais bem pagos de Hollywood

A revista Forbes divulgou os 10 atores da indústria do cinema estadunidense que foram mais bem pagos em 2023.
O ator Adam Sandler foi o que mais faturou em 2023: R$ 360 milhões.
Na sequência, vem Margot Robbie com R$ 291 milhões.
VEJA OS 10 ATORES MAIS BEM PAGOS DE HOLLYWOOD
Adam Sandler (R$ 360 milhões);
Margot Robbie (R$ 291 milhões);
Tom Cruise (R$ 222 milhões);
Ryan Gosling (R$ 212 milhões);
Matt Damon (R$ 212 milhões);
Jennifer Aniston (207 milhões);
Leonardo DiCaprio (R$ 202 milhões);
Jason Statham (R$ 202 milhões);
Ben Affleck (R$ 187 milhões);
Denzel Washington (R$ 118 milhões).