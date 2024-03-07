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Crimes virtuais

Ameaçada de morte na internet, Luiza Brunet processa responsáveis

Mãe de Yasmin Brunet, que está confinada na casa do BBB 24, recebeu mensagens como: 'vamos te matar' e 'vou mandar matar as duas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Março de 2024 às 21:08

Luiza Brunet defende Yasmin diz que 'mulheres brancas têm papel firme na luta contra o racismo'
Yasmin e Luiza Brunet Crédito: Reprodução/Instagram
Luiza Brunet, mãe de Yasmin Brunet, que está no BBB 24, está identificando e processando as pessoas que lhe ameaçaram de morte na internet.
Em seu perfil no Instagram, a modelo compartilhou prints de mensagens de ódio direcionadas a ela e à sua família. O conteúdo das mensagens inclui frases como "vamos te matar", "vou mandar matar as duas" e "que tenham uma morte lenta e dolorosa".
O advogado de Luiza, Hélio Gustavo Alves, afirmou à reportagem que identificou e fez boletim de ocorrência contra os autores das mensagens pelos crimes de ameaça, calúnia, injúria e difamação. As vítimas são Luiza, Yasmin, Antônio Brunet, filho caçula da modelo, e Marcella Duque, mulher dele.
Segundo o advogado, um dos autores das ameaças já está preso, por outro crime. "Conseguimos liminar para ele ser proibido de falar da Luiza e da família", diz. Alves também pediu prisão preventiva e proibição dos outros autores de citarem a família Brunet até que as investigações sejam concluídas.
"A internet não pode ser uma terra sem lei. Fizemos uma força-tarefa para identificar todos os autores", diz o advogado, que espera que os responsáveis sejam punidos com reclusão.
"Serão processados e julgados por crime de ameaça. Se não for réu primário, vai preso. Mas geralmente esse pessoal tem perfil de agressor", diz. Segundo ele, as denúncias foram feitas a uma delegacia de São Paulo, que ele prefere manter em sigilo. O próximo passo é finalizar a representação condicionada das denúncias e aguardar o procedimento da Justiça.
O defensor conta que Luiza o procurou muito abalada, principalmente pelas mensagens de ódio direcionadas ao filho e à nora, que são mais avessos à exposição online. "A Luiza é vivida e já sofre com haters há muitos anos. Mas o filho dela e a nora são pessoas que não se expõem. Eles estão assustados, mas firmes que a justiça tomará providências", diz.
O advogado da família acrescenta que vai "combater todas as calúnias e difamações" de que Yasmin seria racista. "Vamos processar todo mundo. Acusar alguém de racismo é muito grave", diz Alves. "O embate dela com o Davi foi algo pessoal."

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