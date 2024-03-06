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De férias, Ana Maria Braga aparece na GloboNews e fala sobre maconha

Apresentadora não poupou palavras para falar sobre suas percepções dos Estados Unidos, onde passa o período de descanso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Março de 2024 às 19:43

Ana Maria Braga se recupera de uma cirurgia de varizes
Ana Maria Braga está de férias da TV Globo e aproveita descanso nos Estados Unidos Crédito: Instagram @anamariabragaoficial
Ana Maria Braga está de férias da Globo, mas, ainda assim, conseguiu participar da programação da GloboNews diretamente de Nova York, ao lado de Guga Chacra. A apresentadora ainda participou de debate ao lado do jornalista e contou o que percebeu sobre os Estados Unidos durante a viagem.
"Eu vim para a Costa Leste e o único cheiro que senti foi de maconha", disse Ana Maria. Nesta quarta-feira (6), STF (Supremo Tribunal Federal) voltou a julgar a descriminalização do entorpecente no Brasil, enquanto nos Estados Unidos o consumo e é legal em 23 dos 50 estados. "A gente fica até meio tonta", disse ela sobre o cheiro.
Júlia Dualibi não perdeu a chance de tietar a apresentadora: "Nós somos muito fãs do seu trabalho aqui", disse ela. "Ela veio rapidinho aqui porque a gente estava falando de maconha", disse Guga.

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