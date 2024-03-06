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Virginia Fonseca fará reality show sobre sua gravidez em programa no SBT

No quadro "A Mãe Tá On", a influenciadora vai mostrar detalhes da gestação e vai dar dicas de como ter um filho de forma tranquila
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Março de 2024 às 15:03

Virginia Fonseca fará reality show sobre sua gravidez em programa no SBT
Virginia Fonseca está grávida do terceiro filho Crédito: Reprodução/Instagram/@virginia
O SBT já fechou e começou a vender no mercado publicitário o programa "Sabadou Com Virginia", atração que vai marcar a estreia da influenciadora Virginia Fonseca como apresentadora de televisão.
Para ajudar na repercussão de seu início nos primeiros meses, Virginia fará um reality show sobre a sua gravidez atual. Virginia espera o terceiro filho, fruto da relação com o cantor sertanejo Zé Felipe.
Segundo o pacote comercial do programa, obtido pela reportagem, a atração terá o quadro A Mãe Tá On. Nele, Virginia mostrará detalhes da gestação e também estará com médicos que vão dar dicas sobre como ter um filho de forma tranquila.
Uma equipe do programa acompanhará Virginia nos passos e até mesmo no nascimento. A ideia é mostrar que mulheres e mães podem ter uma vida sem problemas mesmo com filhos.
Por enquanto, apenas uma casa de aposta negocia uma cota para entrar como patrocinador do programa. O objetivo da emissora de Silvio Santos é aumentar o número de marcas atreladas a atração até a estreia.
O Sabadou Com Virginia vai ao ar todos os sábados, e tem data de estreia marcada para o dia 6 de abril, às 22h15 (horário de Brasília). A atração baterá de frente com o Altas Horas, de Serginho Groisman, na Globo.

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