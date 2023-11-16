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Televisão

Virginia Fonseca acerta estreia na TV e terá programa no SBT

Piloto será gravado ainda neste mês, mas emissora de Silvio Santos vai anunciar contratação até o fim desta semana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 13:58

Uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, Virginia Fonseca assinará contrato com o SBT nas próximas horas. A emissora vai dar a ela um programa nas noites de sábado, que disputará a preferência do público com o Altas Horas, de Serginho Groisman, na Globo.
Virginia será oficialmente anunciada até o fim desta semana. Está tudo tão certo que a esposa do cantor Zé Felipe já está confirmando o negócio para quem a pergunta.
"Sou a mais nova contratada do SBT! Pensa numa pessoa que está feliz: eu mesma! Este sempre foi meu sonho", disse a influencer para o jornalista Léo Dias, que também é contratado do SBT.
Virginia Fonseca
A influenciadora Virginia Fonseca fará sua estreia na TV Crédito: Reprodução/Instagram @virginia
Até o início do mês, o projeto era tocado por Gustavo Vaccari, diretor do Fofocalizando. A atração foi transferida para as mãos de João Mesquita, que lidera o The Noite com Danilo Gentili.
A ideia do SBT é misturar musicais com formatos internacionais e dancinhas que fazem sucesso nas suas redes sociais. A exibição seria na faixa das 22h30, para trazer uma alternativa mais popular ao que se faz na Globo.
A ideia de trazer Virginia foi de Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT e filha de Silvio Santos. A principal executiva da emissora enxerga que Virginia tem potencial para trazer anunciantes de peso e tem apelo com um público ultrapopular que assiste historicamente à emissora.
Em entrevista ao F5 no último no mês passado, Virginia admitiu que conversava com o SBT para estrear na televisão, mas sem dar maiores detalhes. Ela revelou que era um desejo levar seu conteúdo para a TV aberta.
"Se Deus quiser, vem aí. Eu não posso falar. Já estou tendo reuniões e vai acontecer", contou a influenciadora, que conta com 44 milhões de seguidores só no Instagram.

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