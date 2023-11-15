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Filha de Glória Pires rebate críticas por mostrar mansões da família

Internautas viram soberba e uma ostentação desnecessária por parte de Antonia. Ela diz que não está nem aí para quem a julga. "Temos mesmo uma condição financeira muito boa. É verdade que somos ricos e não foi dinheiro roubado"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Novembro de 2023 às 17:57

Antonia Morais, 31, filha de Glória Pires e Orlando Morais, compartilhou recentemente alguns vídeos no TikTok mostrando as mansões da família em Angra dos Reis e em Brasília. Os filmetes acumularam milhões de visualizações em poucas horas, e a cantora e atriz recebeu críticas por expor as luxuosas propriedades.
Internautas viram soberba e uma ostentação desnecessária por parte de Antonia. Ela diz que não está nem aí para quem a julga. "Temos mesmo uma condição financeira muito boa. É verdade que somos ricos e não foi dinheiro roubado", afirma à Folha de S.Paulo.
Ela continua: "Não liguei para o que falaram. Foi um dinheiro trabalhado. Eles [Gloria Pires e Orlando Morais] ralam desde muito cedo". Para Antonia, se seus críticos fossem mais animados com a vida que levam -por mais distante que sejam dos padrões que ela mostrou a milhões de internaltas-, as coisas seriam bem diferentes.
Atriz
Antonia Morais, 31, filha de Glória Pires e Orlando Morais Crédito: Instagram
"As pessoas têm que curtir um pouco mais a vida. Tem que levar as coisas menos a sério, sabe? O TikTok é um lugar de leveza e acho que não tem nada de errado eu querer mostrar a minha casa. Mostrei e está tudo certo", completou ela, pouco antes da cerimônia de posse da mãe na Academia Brasileira de Cultura, em festa que aconteceu na noite desta terça-feira (14), no Rio de Janeiro.

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