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SBT terá programa sobre agronegócio para disputar público aos domingos

SBT Agro, atração que já tinha espaço no SBT News, plataforma digital de notícias da emissora de Silvio Santos, agora vai para a televisão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Fevereiro de 2024 às 12:09

SBT prepara estreia de programa sobre agronegócio para disputar público aos domingos
SBT Agro vai ao ar aos domingos Crédito: Reprodução/SBT News
Preparando uma série de novidades para a sua programação para 2024, o SBT vai estrear em março uma atração dedicada ao homem do campo e ao agronegócio. Trata-se do SBT Agro, atração que já tinha espaço no SBT News, plataforma digital de notícias da emissora de Silvio Santos.
A atração vai estrear no dia 17 de março, e irá ao ar das 6h às 7h da manhã, todos os domingos. A ideia é tentar aumentar o faturamento da emissora aos domingos.
O projeto vai substituir o Jornal da Semana, noticiário que fazia um resumo dos principais fatos dos dias anteriores para o telespectador. A apresentação ainda não está definida.
A grande novidade do projeto é a forma como ele será produzido. O SBT Agro será todo realizado pela Rede Massa, afiliada da emissora no Paraná, que pertencente ao apresentador Carlos Massa, o Ratinho.
O jornalismo da emissora, em São Paulo, dará apoio. A área comercial do SBT já procura anunciantes, e uma grande empresa de carnes se interessou em anunciar na atração, segundo o F5 apurou. O SBT está confiante no potencial comercial do projeto.
A ideia é continuar vencendo a Record no horário e, quem sabe, incomodar a Globo. O otimismo é pelo sucesso do Globo Rural, apresentado nos domingos de manhã pela concorrente.
Hoje, o Globo Rural marca índices na casa dos 10 pontos de audiência na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 191 mil telespectadores). Em alguns dias, a atração chega a ser a mais sintonizada da emissora no dia.

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