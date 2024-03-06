Gisele Bündchen chora e interrompe entrevista ao falar sobre divórcio

Gisele Bündchen não conteve as lágrimas ao falar sobre o difícil período do divórcio de Tom Brady, pai de seus filhos Benjamin, 13, e Vivian, 10, em 2022. A modelo foi entrevistada pela TV americana ABC News e alguns trechos da conversa foram liberados antecipadamente.
A apresentadora Robin Roberts lembrou a fase do divórcio, que Gisele descreveu como "a morte de um sonho". "Como você está?", pergunta ela, ao passo que a modelo se emociona e pede para a entrevista ser interrompida: "Posso fazer uma pausa?".
Quando perguntada sobre a criação de seus filhos, ela diz que há dias melhores e piores: "Só consigo controlar o que eu faço".
Roberts também questionou Gisele sobre novos amores. Ela, que tem o professor de jiu-jítsu Joaquim Valente apontado como affair, não mencionou nome específico e diz que aprendeu "o que quero e o que não quero" com as experiências passadas.