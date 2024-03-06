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'Estou aqui e conta comigo 100%', diz Zezé Di Camargo após expulsão de Wanessa do BBB 24

"Precisou do meu braço? Toma! Precisou do meu rim? Tira e faz a cirurgia. Precisou do meu coração? Vai ter meu coração", disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Março de 2024 às 11:25

'Estou aqui e conta comigo 100%', diz Zezé Di Camargo após expulsão de Wanessa do BBB 24
Zezé Di Camargo e a filha Wanessa Crédito: Reprodução/Instagram/@zezedicamargo
Após ver a filha expulsa do 'BBB 24' no último sábado (2), Zezé Di Camargo diz que encontrará Wanessa Camargo em breve e que estará sempre disponível para a filha - que foi desclassificada do reality por agredir Davi.
Zezé Di Camargo comentou que encontrará com a filha em breve. "Quando ela saiu do BBB, só falei com ela por telefone duas vezes e a gente tem essa chance de falar, de se ver, né? Mas eu estou chegando [6] em São Paulo e eu vou encontrá-la pessoalmente e aí eu posso falar mais sobre ela", disse em entrevista à Quem.
O cantor reafirmou que Wanessa pode sempre contar com ele: "Filho, independente do que ela pedir, do que eles estão fazendo, a gente tem saudade toda hora. Você discute, puxa a orelha, dá um castigo. Pai tem esse papel de dar, mas também fiscalizar para que tome os caminhos certos na vida. Independente do caminho dela agora, minha função como pai é: precisou de mim, estou aqui 24 horas. Precisou do meu braço? Toma! Precisou do meu rim? Tira e faz a cirurgia. Precisou do meu coração? Vai ter meu coração".
O sertanejo relembrou a adolescência e citou a experiência paterna: "Minha mãe me dava bronca, meu pai me dava bronca, eu ficava emburrado, saía de casa com 14, 15 anos, querendo fazer o que eu queria. E aí minha mãe falou uma coisa: 'o dia que você for pai, você vai entender o porquê eu estou fazendo isso'. E hoje eu entendo a minha mãe: filho, para gente, não cresce. A Wanessa tem filho grande, mas eu olho para ela e a vontade é de botar no colo".
Sem mencionar a expulsão do programa, Zezé Di Camargo concluiu: "É claro que tem os desacertos, tem hora que contrariam a gente, mas não é assim, de eles fazerem o que a gente quer. A vida é deles, vai ter que entender assim a independência dos filhos, deixar eles baterem a cara na parede, voltarem e descobrirem que o caminho é por aqui, não é por aqui. É isso! Não deu certo? Estou aqui e conta comigo 100%".
Wanessa se pronunciou sobre a desclassificação. Nesta terça-feira (5), em vídeo, pediu desculpas a quem se sentiu ofendido com suas falas, mas não se desculpou com Davi.

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