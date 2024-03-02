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Além de Wanessa, relembre brothers desclassificados do Big Brother Brasil

A primeira expulsão no reality show da TV Globo aconteceu na edição de 2012. Relembre todos os casos de lá para cá
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Março de 2024 às 14:53

Cara de Sapato e MC Guimê são eliminados do BBB 23
Cara de Sapato e MC Guimê foram eliminados do BBB 23 Crédito: Globo
Wanessa Camargo está fora do BBB 24, da TV Globo. Ela foi chamada ao confessionário no início da tarde deste sábado (2) e não voltou mais para o jogo. A saída da cantora aconteceu após Davi acusá-la de tê-lo agredido.
Após a festa, Wanessa pulava no quarto quando bateu na cama de Davi, onde o brother dormia coberto por um edredom. Ela atingiu a perna dele com o golpe. Wanessa não sabia que Davi estava na cama, foi avisada e se desculpou.

OUTROS PARTICIPANTES QUE TAMBÉM FORAM DESCLASSIFICADOS:

DANIEL ECHANIZ - BBB 12
Daniel Echaniz foi o primeiro participante expulso do BBB
Daniel Echaniz foi o primeiro participante expulso do BBB Crédito: Reprodução/TV Globo
Daniel deixou a casa durante a investigação de uma suspeita de estupro envolvendo a participante Monique Amin.
Em posicionamento oficial, a TV Globo comunicou na época que Daniel foi eliminado "devido a um grave comportamento inadequado". Policiais estiveram no confinamento para apuração do caso.
O inquérito de investigação contra o participante foi arquivado ainda em março de 2012, dois meses após o ocorrido.
ANA PAULA RENAULT - BBB 16
Imagem Edicase Brasil
Ana Paula Renault foi expulsa do BBB 16 Crédito: Reprodução/TV Globo
Um dos destaques da 16ª edição do reality, Ana Paula deixou o reality após dar dois tapas no rosto do participante Renan Oliveira durante uma festa.
"Eu estava no limite da razão. Infelizmente, sou desse jeito, mas na casa estava mais exacerbada. Mas esse é o meu jeito", disse a neste sábado (2) apresentadora em entrevista ao "Fantástico" após sair da casa.
MARCOS HARTER - BBB 17
As atitudes de Marcos Harter no 'BBB 17' foram longe ao ponto de o participante precisar ser expulso do programa pela produção da Globo
As atitudes de Marcos Harter no 'BBB 17' foram longe ao ponto de o participante precisar ser expulso Crédito: Fábio Rocha/Globo
Marcos foi acusado de agredir Emily Araújo, vencedora do "BBB 17", durante o confinamento.
Ele apertou o braço da então namorada e deixou hematomas na participante. Agressões verbais também foram identificadas em discussões entre eles na casa.
Marcos moveu um processo contra a TV Globo alegando danos morais em 2021. A Justiça considerou a ação "improcedente" pelo fato do médico infringir as regras do programa ao agredir Emilly Araújo  mesmo que não tenha sido condenado na esfera criminal. Emilly decidiu não processar Marcos após o reality.
HARIANY ALMEIDA - BBB 19
Hariany Almeida foi expulsa do BBB 19
Hariany Almeida foi exulsa do BBB Crédito: Reprodução/TV Globo
No BBB 19, Hariany Almeida empurrou Paula von Sperling durante uma discussão na última festa do programa e deixou o programa.
Elas foram amigas e aliadas em toda a edição do reality.
"Durante a madrugada houve incidente envolvendo Hariany e, após análise das imagens, ficou constatada uma agressão. Hariany infringiu uma regra do programa e esta desclassificada", comunicou o então apresentador Tiago Leifert um dia antes da final da temporada.
MARIA - BBB 22
Maria acerta balde de 'água suja' na cabeça de Natália
Maria acerta balde de 'água suja' na cabeça de Natália Crédito: Reprodução/TV Globo
Maria foi desclassificada do BBB 22 após bater com um balde na cabeça de Natália durante um jogo da discórdia.
A sister foi chamada no confessionário no dia seguinte recebeu a notícia de que estava fora do programa.
Aos confinados, a produção anunciou à época que a ação de Maria havia violado as regras do programa.
MC GUIMÊ E CARA DE SAPATO - BBB 23
MC Guimê e Cara de Sapato foram acusados de avançar sobre Dania Mendez e importuná-la sexualmente. O funkeiro acariciou o bumbum e as costas da influencer algumas vezes, mesmo sem o seu consentimento.
Já Sapato forçou um beijo na mexicana e avançou sobre ela na cama do quarto Fundo do Mar. A produção do BBB chegou a chamar sua atenção.
Bruna Griphao foi apalpada pelo bumbum por MC Guimê e o cantor insistiu várias vezes para que ela ficasse com ele no Quarto do Líder.
No programa ao vivo do dia seguinte à festa onde os atos aconteceram, Tadeu Schmidt anunciou a desclassificação dos dois.

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