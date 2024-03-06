Jojo Todynho volta às aulas após boatos de desistência do curso de Direito

Jojo Todynho usou as redes sociais para falar sobre a volta às aulas Crédito: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho, de 27 anos, usou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (6) para falar sobre a volta às aulas. A cantora irá entrar no terceiro semestre do curso de Direito.

No feed do Instagram, a cantora publicou um vídeo mostrando os preparativos para o retorno à faculdade. A influenciadora ainda explicou o motivo de não ter voltado aos estudos logo no primeiro dia de aula

Após ela se deparar com boatos de que teria desistido do curso, Jojo disparou: "Bom dia, meu povo. Para onde vou? Para a facul. As aulas começaram segunda-feira, mas meu look ainda não havia chegado"