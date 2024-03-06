Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estudante

Jojo Todynho volta às aulas após boatos de desistência do curso de Direito

Nas redes sociais, cantora mostrou os preparativos para o retorno à faculdade. Houve boatos de que ela teria desistido do curso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Março de 2024 às 12:09

Jojo Todynho volta às aulas após boatos de desistência do curso de Direito
Jojo Todynho usou as redes sociais para falar sobre a volta às aulas Crédito: Reprodução/Instagram
Jojo Todynho, de 27 anos, usou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (6) para falar sobre a volta às aulas. A cantora irá entrar no terceiro semestre do curso de Direito.
No feed do Instagram, a cantora publicou um vídeo mostrando os preparativos para o retorno à faculdade. A influenciadora ainda explicou o motivo de não ter voltado aos estudos logo no primeiro dia de aula
Após ela se deparar com boatos de que teria desistido do curso, Jojo disparou: "Bom dia, meu povo. Para onde vou? Para a facul. As aulas começaram segunda-feira, mas meu look ainda não havia chegado"
Para a ocasião, a apresentadora apostou em um look em tons de rosa, da personagem japonesa Hello Kitty.

Veja Também

Lua de mel no ES ganha prêmio do programa "Que História É Essa, Porchat?"

Luana Piovani vira alvo de deboche em podcast português

Atriz trans da Globo faz relato pessoal sobre redesignação sexual

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Direito Famosos Instagram Jojo Todynho Redes Sociais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória
Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados