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"Necessita de cuidados"

BBB 24: Ex-mulher de Lucas Buda é hospitalizada com fortes dores

Em publicação nas redes sociais, responsáveis pelas mídias da professora deram detalhes sobre a internação e agradeceram pelas energias positivas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Março de 2024 às 19:59

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda
Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda Crédito: Reprodução / Instagram @camilamoura225
Ex-mulher de Lucas Henrique, do BBB 24, Camila Moura foi hospitalizada nesta quarta-feira (6). A informação foi publicada no Instagram da própria Camila.
"Muitas pessoas estão ligando e mandando mensagem para saber se a Camila realmente está internada", diz a publicação. "A Camila está hospitalizada desde as 8h da manhã, quando teve uma crise forte de dor e alguns outros sintomas. No momento, está sendo monitorada, examinada e medicada", informou a pessoa responsável pelas redes sociais da professora.
"Ela chegou a um ponto emocional e físico que necessita de cuidados e logo estará de volta. Obrigada a todos pelas energias positivas e carinho", diz a mensagem.
Publicação deu detalhes sobre a saúde de Camila e agradeceu pelas energias positivas
Publicação deu detalhes sobre a saúde de Camila e agradeceu pelas energias positivas Crédito: Reprodução / Instagram @camilamoura225
Após anunciar publicamente que estava se separando do brother, que flertou com Pitel na casa, a professora ganhou mais de 1,8 milhão de seguidores e se envolveu em várias polêmicas, envolvendo inclusive a família de Lucas.
"Tenho vivido o inferno na terra, pessoas que eu confiava me viraram as costas, outras me chamam de biscoiteira, aproveitadora e coisas que nunca imaginei que fosse ouvir. E no meio desse inferno eu tinha que decidir entre eu mesma ou o outro", desabafou a professora na última terça-feira (5).

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