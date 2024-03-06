BBB 24: Ex-mulher de Lucas Buda é hospitalizada com fortes dores

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda Crédito: Reprodução / Instagram @camilamoura225

Ex-mulher de Lucas Henrique, do BBB 24, Camila Moura foi hospitalizada nesta quarta-feira (6). A informação foi publicada no Instagram da própria Camila.

"Muitas pessoas estão ligando e mandando mensagem para saber se a Camila realmente está internada", diz a publicação. "A Camila está hospitalizada desde as 8h da manhã, quando teve uma crise forte de dor e alguns outros sintomas. No momento, está sendo monitorada, examinada e medicada", informou a pessoa responsável pelas redes sociais da professora.

"Ela chegou a um ponto emocional e físico que necessita de cuidados e logo estará de volta. Obrigada a todos pelas energias positivas e carinho", diz a mensagem.

Publicação deu detalhes sobre a saúde de Camila e agradeceu pelas energias positivas Crédito: Reprodução / Instagram @camilamoura225

Após anunciar publicamente que estava se separando do brother, que flertou com Pitel na casa, a professora ganhou mais de 1,8 milhão de seguidores e se envolveu em várias polêmicas, envolvendo inclusive a família de Lucas.