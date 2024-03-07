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Televisão

Taís Araújo é disputada por dois diretores da Globo

João Emanuel Carneiro e Manuela Dias querem a atriz como protagonista de suas produções
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Março de 2024 às 08:07

Taís Araujo elogia autoria feminina em 'Cara e Coragem'
Taís Araujo é disputada por dois diretores da Globo Crédito: Reprodução/Instagram/@taisdeverdade
O nome de Taís Araújo está cotado para encabeçar duas futuras produções do horário nobre da Globo: "Mania de Você", de João Emanuel Carneiro, e também o remake de "Vale Tudo", de Manuela Dias.
Ela nega que tenha recebido oficialmente qualquer convite, mas estaria prestes a ser confirmada no elenco de "Vale Tudo", como intérprete de Raquel Accioly, vivida por Regina Duarte na versão de Gilberto Braga. No entanto, segundo o F5 apurou, Carneiro já teria reservado um papel para ela em "Mania de Você", novela que entra no ar logo depois de "Renascer" -- e antes de "Vale Tudo".
"Juro que não recebi nenhum convite. Mas é um personagem incrível e eu gosto de bons personagens. Se vier o convite, vou me sentir honrada porque é um reconhecimento tantos anos de uma carreira", disse ela ao F5, sobre Raquel Accioly.
Participar de um remake é um desejo que Taís não esconde. E tem uma nova versão de novela que, caso se confirme, mexe com ela. "Tieta. Na época que começaram a falar de 'Pantanal' e 'Renascer', eu liguei para o Villamarim (José Luiz, diretor do núcleo de teledramaturgia da Globo) e falei: 'vamos fazer?' Não tem sinopse, não tem nada. É um desejo meu", revelou.

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