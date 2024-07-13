Mc Livinho lamenta assassinato de assessor: 'Fiz tudo que pude'

Mc Livinho lamentou nas redes sociais a morte do amigo e assessor pessoal Crédito: Reprodução @Mclivinho

O funkeiro MC Livinho, 29 anos, lamentou nas redes sociais a morte do amigo e assessor pessoal Adileon dos Santos, o Kaka, assassinado nesta sexta, 12, após um desentendimento em um bar no Jardim Peri, zona norte de São Paulo.

"Deus, recebe ele de braços abertos", escreveu o músico em uma publicação no Instagram.

Segundo informações da polícia civil obtidas pelo Brasil Urgente, o suspeito pelo crime atirou em Kaka sem motivação e de maneira aleatória.

O amigo do funkeiro recebeu ajuda da proprietária do bar, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelo disparo, que o atingiu no rosto. O suspeito fugiu do local e abandonou uma bicicleta durante a fuga.

Livinho é conhecido por músicas como Cheia de Marra, com quase 500 milhões de visualizações no YouTube.