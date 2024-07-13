Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em SP

Mc Livinho lamenta assassinato de assessor: 'Fiz tudo que pude'

O funkeiro lamentou nas redes sociais a morte do amigo e assessor pessoal Adileon dos Santos, o Kaka, assassinado nesta sexta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Julho de 2024 às 11:17

Mc Livinho
Mc Livinho lamentou nas redes sociais a morte do amigo e assessor pessoal Crédito: Reprodução @Mclivinho
O funkeiro MC Livinho, 29 anos, lamentou nas redes sociais a morte do amigo e assessor pessoal Adileon dos Santos, o Kaka, assassinado nesta sexta, 12, após um desentendimento em um bar no Jardim Peri, zona norte de São Paulo.
"Deus, recebe ele de braços abertos", escreveu o músico em uma publicação no Instagram.
Segundo informações da polícia civil obtidas pelo Brasil Urgente, o suspeito pelo crime atirou em Kaka sem motivação e de maneira aleatória.
O amigo do funkeiro recebeu ajuda da proprietária do bar, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelo disparo, que o atingiu no rosto. O suspeito fugiu do local e abandonou uma bicicleta durante a fuga.
Livinho é conhecido por músicas como Cheia de Marra, com quase 500 milhões de visualizações no YouTube.
"Deus, cuida dele, Pai, eu fiz tudo que eu pude pelo meu irmão. Irmão, você tinha o coração puro, isso não é justo", lamentou o cantor.

Veja Também

Michelle Barros diz que ia para a Globo com crise nervosa: 'desrespeitada'

Pivô do término de Iza diz estar 'aproveitando momento': 'Não sou culpada'

Filho de Hebe Camargo diz que tem mágoas de Gugu Liberato

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados