Quem foi Yasmin Domminguez, modelo que morreu aos 19 anos?

Yasmin Domminguez era um dos nomes promissores da empresa Crédito: Reprodução @Yasmindomminguez

Morreu nesta quinta-feira, 11, a modelo Yasmin de Oliveira Delgado Domingues, conhecida como Yasmin Domminguez, aos 19 anos. A informação foi confirmada pela agência 40 Graus Models, que cuidava da carreira da modelo, e pelo perfil oficial de Yasmin nesta sexta, 12. A causa da morte não foi revelada.

"É com imensa tristeza e consternação que a 40 Graus se despede da nossa querida modelo Yasmin Domingues", escreveu a agência. "Nos solidarizamos com a dor de toda a família e amigos."

A conta da modelo pediu "compreensão pela família". O velório será realizado neste sábado, 13, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, bairro no Rio de Janeiro. A cerimônia de sepultamento ocorre a partir das 14h.

Quem foi Yasmin Domminguez?

Yasmin era agenciada pela 40 Graus Models, uma das maiores agências de modelos do mundo. Atualmente, a empresa tem sedes no Rio e em Salvador.

Fundada pelo empresário Sérgio Mattos, a 40 Graus já revelou modelos como Cauã Reymond, Paulo Zulu e Isabeli Fontana. A agência também promoveu a carreira de atores como Romulo Arantes Neto, Mariana Rios e Agatha Moreira.