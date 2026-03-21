Na berlinda

BBB 26: Leandro Boneco é emparedado pelo Triângulo de Risco

Os quatro primeiro eliminados da prova do líder participaram, nesta sexta-feira (20), da primeira parte da dinâmica

Publicado em 21 de março de 2026 às 09:22

Os quatro primeiro eliminados da prova do líder, Leandro Rocha, o Boneco, Juliano Floss, Samira Sagr e Chaiany Andrade, participaram, nesta sexta-feira (20), da primeira parte do Triângulo de Risco no BBB 26 (Globo). O baiano terminou a noite emparedado.

Cada pessoa do quarteto escolheu uma caixa para abrir e Boneco, que escolheu o recipiente de número 2, recebeu uma pulseira indicando que ele estava na berlinda.

O brother ainda pode se salvar na segunda parte da atividade, que acontece neste sábado durante o programa ao vivo.

Leandro Boneco está no Paredão Crédito: Reprodução/TV Globo

O emparedado se verá diante de um cartão escrito "paredão" e de três caixas. Ele, então, deve esconder o cartão em uma delas e, na sequência, escolher duas pessoas para tentar a sorte. Os selecionados elegerão uma caixa cada e a que sobrar ficará com o próprio emparedado.

Cada um ainda terá uma chance de troca, que não será obrigatória. Ao final, todos deverão abrir as caixas ao mesmo tempo e quem estiver com a mensagem de emparedado será enviado para a berlinda.

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