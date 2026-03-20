Prova do líder

Alberto Cowboy soma terceira liderança seguida no BBB 26

O veterano alcançou o quarto reinado da edição e se igualou a Jonas Sulzbach

Publicado em 20 de março de 2026 às 09:47

Alberto Cowboy Crédito: Reprodução digital | Rede Globo

A décima prova do líder do BBB 26 (Globo) aconteceu na quinta-feira (19) em quatro etapas e coroou Alberto Cowboy. As três primeiras se deram à tarde e, durante o programa ao vivo, a final foi disputada por ele, Milena Moreira e Jordana Morais.

O brother se consagrou líder pela quarta vez na temporada, a terceira seguida e escolheu Jonas Sulzbach, Jordana e Marciele Albuquerque para compor o seu VIP. O veterano igualou o número de lideranças com Jonas, que também conquistou o tetracampeonato.

ENTENDA A DINÂMICA

A primeira fase da prova reuniu todos os participantes em uma disputa por pontos. Os participantes precisaram ficar atentos a uma tela em que apareciam diferentes alimentos acompanhados por um ícone de nariz ou boca. A tarefa era apertar o botão correspondente ao símbolo exibido.

Os quatro primeiro eliminados da disputa, Leandro Boneco, Juliano Floss, Chaiany Andrade e Samira Sagr terão que disputar a dinâmica Triângulo de Risco, que culminará em uma pessoa emparedada na noite de sábado.

Os outros oito jogadores garantiram vaga na etapa seguinte, que ocorreu no fim da tarde e exigiu memória. Em cabines individuais, os classificados observaram uma tela com o aplicativo do patrocinador e, depois, precisaram identificar o que havia sido retirado da imagem.

Para pontuar, tinham que escolher a placa correta e indicar o item faltante. Os seis melhores avançaram, enquanto Jonas Sulzbach e Solange Couto foram eliminados.

Na terceira etapa, já no provódromo, os seis competidores enfrentaram uma prova sensorial. Diante de caixas com alimentos, precisavam identificar os itens apenas pelo tato e, em seguida, selecionar as placas correspondentes. Após completar a rodada, acionavam um cronômetro que registrava o tempo.

As sisters Gabriela Saporito, Marciele e Ana Paula Renault foram eliminadas da disputa, enquanto Milena, Cowboy e Jordana garantiram vaga para a etapa final.

Os finalistas precisaram encontrar bolsas com os cards premiados e, quem somasse dois cards primeiro se consagraria o novo líder. Dentre as 30 bolsas, as premiadas eram as de números 5, 13, 22 e 29.

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