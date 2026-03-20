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Jordana BBB 26: 5 curiosidades sobre a participante do time pipoca

Com estilo espontâneo e direto, a sister promete não passar despercebida no reality show

Publicado em 20 de março de 2026 às 09:39

Jordana fez parte da Casa de Vidro da região Centro-Oeste Crédito: Imagem: Reprodução digital | Globo

Jordana é uma das participantes do time pipoca do BBB 26 e conquistou sua vaga no reality show após vencer a disputa da Casa de Vidro da região Centro-Oeste. Natural de Brasília, ela entrou no programa já com o apoio do público, que a escolheu para integrar o elenco oficial da temporada. Advogada de formação, modelo e influenciadora digital, a sister chamou atenção ainda antes de entrar na casa por sua personalidade comunicativa e presença marcante.

A seguir, veja 5 curiosidades sobre Jordana do BBB 26!

1. Influência da mãe e início na carreira de modelo

Foi por influência da mãe, fotógrafa, que Jordana deu os primeiros passos no mundo da moda. Além de incentivar a filha a trabalhar como modelo, ela também teve papel importante no desenvolvimento da independência e autoconfiança da sister , incentivando-a a ser mais desinibida.

Inclusive, Jordana se define como uma pessoa extrovertida, comunicativa e espontânea, destacando ainda sua empatia e o gosto por ajudar os outros. Com bom humor, afirma ser do tipo que faz piada de si mesma, reforçando seu jeito leve e divertido de encarar a vida.

2. Investimentos em estética ao longo dos anos

Jordana revelou que investiu mais de R$ 40 mil em procedimentos estéticos ao longo da vida. Entre eles, estão rinoplastia, colocação de silicone, lipoaspiração, aplicação de botox e harmonização facial. Segundo ela, as mudanças fazem parte de um processo de cuidado com a própria imagem e refletem escolhas pessoais que ela decidiu priorizar antes mesmo de entrar no BBB 26.

Antes do Crédito:

3. Da advocacia às redes sociais

Jordana já vinha construindo uma trajetória profissional bem diversa antes mesmo de entrar no BBB 26 . Formada em Direito em 2019, ela até atuou na área, mas acabou percebendo que não era exatamente o que queria seguir. Com o tempo, foi explorando novos caminhos e passou a investir na carreira como modelo e influenciadora digital — inclusive, acumulava muitos seguidores nas redes sociais antes de entrar no reality show . Além disso, também trabalhou como professora de inglês.

4. Pandora é seu grande amor fora da casa

Jordana é apaixonada por sua cachorrinha Pandora, da raça lulu da pomerânia, que ocupa um lugar muito especial em sua vida. A pequena vive com a família há alguns anos e é tratada como parte essencial do dia a dia da sister , sendo constantemente lembrada com carinho. “Ela é o amor da vida”, contou a advogada ao gshow.

5. Espiritualidade livre e conexão com o invisível

Jordana afirma acreditar em Deus, mas não segue uma religião específica, preferindo viver a espiritualidade de forma mais livre e pessoal . Segundo ela, essa conexão acontece de maneira verdadeira, sem a necessidade de rótulos ou regras fixas. A participante também joga tarot e já teve contato com diferentes religiões e cultos ao longo da vida, o que contribuiu para ampliar sua visão sobre fé e espiritualidade.

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