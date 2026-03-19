Relação abalada?

Milena diz que não vai mais tolerar comentários de Ana Paula no BBB 26: "não sou obrigada"

Sister diz que fingiu estar dormindo para evitar confronto direto com a aliada

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:07

Milena diz que não vai mais tolerar comentários de Ana Paula no BBB 26 Crédito: Reprodução/Instagram @tiamilenabbb

A amizade entre Milena Moreira e Ana Paula Renault entrou em crise no BBB 26 após o último paredão. Nesta quarta-feira (18), Milena afirmou que não pretende mais tolerar certos comentários da aliada, apesar de não romper a relação.

A tensão ganhou força depois que Ana Paula voltou abalada da berlinda que eliminou Breno Corã. Sem receber o acolhimento que esperava, a ex-sister passou a criticar atitudes dentro da casa --o que incomodou Milena e também gerou desconforto em outras participantes

Em conversa na área externa com Samira Sagr, Milena contou que preferiu evitar o confronto direto. "Fingi que estava dormindo porque não queria entrar nesse assunto", disse, ao lembrar de uma alfinetada feita por Ana Paula na madrugada, quando comparou o comportamento da colega ao de Breno.

"Não é que eu vou deixar de ser amiga, mas eu não sou obrigada a ficar escutando essas asneiras. Cada um tem seu pensamento".

Samira tentou amenizar a situação e sugeriu que a amiga desse espaço para Ana Paula, destacando que momentos de tensão fazem parte das relações no jogo. "Não foi o Breno sozinho que colocou ela no paredão, teve outros dois votos", apontou a mineira.

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