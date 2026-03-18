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BBB 26: 'Um tesão de relação', avalia Breno sobre interações com Ana Paula

O mineiro classificou a relação entre os dois como “estranha”, mas deixou claro que gosta da jornalista e gostava de estar perto dela

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:50

Breno afirma que Ana Paula e Babu são 'campo minado' Crédito: Reprodução Globo

Eliminado desta semana no BBB 26 (Globo), Breno Corã saiu da casa diretamente para o Bate Papo com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. Durante a conversa, o brother avaliou seu desempenho no jogo e comentou sobre o convívio com Ana Paula Renault.

O mineiro classificou a relação entre os dois como "estranha", mas deixou claro que gosta da jornalista e gostava de estar perto dela. Ele comentou que queria tirar a veterana do jogo, pois acha que ela é manipuladora, mas ainda assim reconhece o carisma da loira.

"Era gostoso estar com Ana Paula, adorava conversar com Ana Paula, mas, ao mesmo tempo, eu não concordava com muita coisa. Era alfinetar lá e alfinetar aqui. Era até um tesão de relação", declarou.

Ele também disse que, para ele, a troca de farpas entre os dois era uma espécie de alívio cômico dentro da casa e que não alfinetava outros participantes, pois alfinetar a sister era "mais inteligente" e ele não se atraiu pelo jogo dos outros participantes. "Achava as outras brigas meio patéticas", disparou.

Outro ponto alto da entrevista foi a troca de flertes entre o eliminado e Gil do Vigor. O entrevistador falou que, caso Breno queira, pode ligar para ele. O biólogo não deixou barato e embarcou na brincadeira.

Ao comentar sobre as fotos de seu Instagram, disse que apagou uma imagem em que estava de bunda de fora e logo emendou que mostraria a fotografia para o economista. No fim da entrevista, ao receber um caderno de presente, questionou se o telefone de Gil já estava anotado em uma das páginas.

Apesar disso, Breno também deixou claro que mantém o interesse em Marcelo Alves, com quem trocou carícias dentro da casa. Após ver um vídeo dos beijos entre os dois, o biólogo disse que gostava da tensão sensual entre ambos. Ele também mandou um recado para o companheiro de confinamento:

"Eu, inclusive, estou esperando o convite para o aniversário, então pode me chamar para o aniversário, mas se quiser me chamar pra fazer outras coisas, eu estou aqui", afirmou.

Oitavo eliminado do reality, Breno saiu da casa do BBB com a menor porcentagem de votos do público. Com 58,95% dos votos, ficou atrás de nomes como Aline Campos (61,64%), Maxiane Rodrigues (63,21%) e Babu Santana (68,62%). O recorde de rejeição segue sendo do segundo eliminado, Matheus Moreira (79,48%).

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