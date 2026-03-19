Liderança

BBB 26: Décima prova do líder da edição será dividida em duas partes

Fase classificatória ocorre no começo da tarde de quinta-feira (19) e consagração ocorre à noite

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:01

Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução/BBB26/ TV Globo

A décima prova do líder do BBB 26 (Globo) que acontece nesta quinta-feira (19) será um pouco diferente do normal. O apresentador Tadeu Schmidt explicou que a disputa, dividida em duas partes, terá início no começo da tarde. Após a etapa classificatória, a atividade será concluída durante o programa ao vivo.

Os quatro primeiros eliminados da prova ainda participarão de uma dinâmica na sexta-feira que terminará com um deles emparedado, mas com chances de se salvar antes de domingo à noite.

No sábado, durante o dia, os brothers concorrem ao colar do anjo e, à noite, durante o programa, o emparedado de sexta-feira enfrentará mais uma disputa. A pessoa pode se salvar e emparedar outro jogador ou seguir na berlinda.

O paredão termina de ser formado ao vivo na noite de domingo. Como de praxe, o anjo pode imunizar de uma a duas pessoas. Além do emparedado pela dinâmica da semana, o líder fará sua indicação para a berlinda e a casa elegerá outro jogador.

O participante mais votado pelos colegas ainda terá direito a um contragolpe. Essas duas pessoas, junto com o emparedado de sábado, disputarão a prova bate e volta. Uma pessoa será salva, formando o paredão triplo.

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