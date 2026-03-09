Acidente

Ônibus da equipe da ex-BBB Flay se envolve em acidente com morte de motociclista

Batida aconteceu nas proximidades de Condado, em Pernambuco

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:33

A cantora e ex-BBB Flay Crédito: Moa Almeida/Divulgação

A cantora e ex-BBB Flay, que participou da edição de 2020 do reality, relatou por meio das redes sociais que o ônibus de sua equipe bateu de frente com um motociclista que vinha na direção contrária. Com o impacto, o homem morreu.

Segundo ela, o caso aconteceu na madrugada de sábado para domingo (8), por volta das 3h50, nas proximidades de Condado, em Pernambuco, enquanto seguia viagem após um show.

A motocicleta teria invadido a contramão e colidido frontalmente com o veículo da equipe. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a colisão foi registrada pela Delegacia de Goiana como acidente de trânsito com vítima fatal.

"Nossa equipe sofreu alguns ferimentos leves, mas todos estão bem, embora muito abalados física e emocionalmente com o ocorrido. Pedimos compreensão e respeito neste momento tão delicado", diz nota de Flay.

As circunstâncias da colisão ainda estão sendo apuradas. O motorista do ônibus e algumas testemunhas foram ouvidos. "Seguimos colaborando integralmente com as autoridades para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos."

Este vídeo pode te interessar