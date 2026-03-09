Reality Show

Babu se revolta com Samira e pede para sister sair do quarto no BBB 26

Gaúcha havia entrado nos aposentos do segundo andar para falar com Solange Couto

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:21

Enfrentando o 12º paredão de sua vida, o ator Babu Santana se revoltou com Samira Sagr na noite de domingo após a formação da berlinda no BBB 26 (Globo). A sister havia entrado no quarto que ele divide com aliados para falar com Solange Couto.

Depois de Jordana se salvar na prova bate e volta, a atriz havia questionado ela para quem a loira iria declarar a sua torcida no paredão, que é disputado entre Babu, Chaiany e Milena. Samira respondeu, afirmando que não é segredo para ninguém que é amiga das meninas e gosta de ambas.

Solange se dirigiu para o seu quarto, no segundo andar da casa, e Samira foi procurar a sister para continuar a conversa. Ao entrar no cômodo, foi surpreendida por Babu, que se revoltou com a loira.

"Ah, garota, deixa a gente em paz, na moral. Que perturbação! Vai fazer VT em outro lugar. Deixa a gente descansar", esbravejou o brother. Samira se retirou do recinto e foi chorar e desabafar com Chaiany.

No quarto, Babu emplacou uma fila de julgamentos aos companheiros de confinamento. Começou demonstrando desaprovação da amizade de Chaiany com Samira e afirmou que fez tudo pela goiana. Solange completou, lembrando que a jovem tem distribuído "patadas" aos dois.

O brother também falou sobre Juliano Floss, criticando o jovem por dançar hip hop e não conhecer nomes como Nelson Triunfo, DJ Marlboro. "Não conhece os B-boys? Só conhece B-boy famoso da internet. Essas pessoas só entendem a linguagem dos seguidores", disparou.

Babu, então, continuou falando sobre Samira, detonando a sister por declarar torcida para Chaiany e Milena. O brother ficou indignado, pois mais cedo recusou somar votos com os rivais do quarto Sonho de Voar para colocar a gaúcha na berlinda.

Na sequência, ele apontou que Ana Paula Renault se acovardou ao aceitar a imunidade concedida por Milena, a anja da semana, e afirmou que fará campanha pela eliminação da recreadora infantil.

Breno também foi alvo do desabafo de Babu. O ator comentou que o biólogo não decide de que lado vai jogar e alfinetou a escolha do brother de permanecer no quarto Sonho da Eternidade: "É esculhambado e continua ali".

O brother ainda afirmou que Milena é "quase uma psicopata", pois está por dentro das fofocas de famosos e sabe até os nomes dos filhos de personalidades como Luciano Huck, Léo Santana e Ivete Sangalo. Ele também emendou que, enquanto ela possui esse conhecimento, não sabia quem era Sol Vega, que participou do BBB em 2004, quando Milena ainda era uma criança.

No fim de seu desabafo, o ator tornou a criticar Juliano Floss por não vencer provas no programa. "Como um menino de 21 anos não dá conta contra uma pessoa de 70 e outra de 40? Porra, se o BBB me chamasse com 20 anos, esse cara estava ferrado. [...] Eu com 46, barrigudo, ganhei uma prova", concluiu.

