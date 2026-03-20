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Ana Paula detona sister no BBB 26: "tudo o que ela faz está me irritando"

Jornalista questiona atitudes da sister e diz não acreditar mais na postura da goiana dentro do jogo

Publicado em 20 de março de 2026 às 09:43

[Edicase]Impulsiva e direta, Ana Paula fala o que vem à cabeça, provoca, reage e não desiste do que quer (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) Crédito: Imagem: Reprodução digital | TV Globo

Ana Paula Renault conversou com Samira no quarto Eternidade na tarde de hoje do BBB 26 (Globo) e criticou comportamentos de Chaiany. A veterana citou um momento em que Chaiany disse que abriria mão de um apartamento no jogo para Gabriela, pela amizade delas ser algo além.

"Até nisso ela faz essa novela toda, que ela é muito boa e pensa mais nos outros do que nela. O que é um personagem muito interessante. Com esses pontos que estamos ligando, me fez entender que é um personagem. Até então, a Chaiany era 100% genuína".

A sister analisou como seria um possível embate das duas. "A Chaiany é uma jogadora que tem um jogo arriscado para mim, porque eu sou a bruxona, eu tenho opinião forte e rebato. Aí ela vai chorar. Como é que eu fico?".

A forma que a sister usa a academia também foi alvo de comentários de Ana Paula. "Por que ela está andando de braços cruzados olhando para o chão em uma esteira. Quem faz isso numa esteira, Samira?"

"Agora tudo o que ela faz está me irritando. A gente aparece lá toda feliz, sorridente e rindo. A gente fica de ruim Tomo antipatia muito rápido e eu tô com antipatia", disse Ana Paula Renault.

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