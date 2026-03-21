Troca de acusações

Jordana discute com Ana Paula e acusa produção de favorecer Camarote

Após discutir com Milena e Chaiany na tarde de sexta-feira (20), veterana voltou a se envolver em embates no BBB 26

Publicado em 21 de março de 2026 às 09:06

Após discussões com Milena e Chaiany na tarde desta sexta-feira (20), Ana Paula Renault voltou a se envolver em um novo embate, desta vez com Jordana, dentro do BBB 26.

A troca de acusações incluiu questionamentos sobre cláusulas contratuais, supostos privilégios para participantes do grupo "Camarote" e episódios das primeiras semanas do programa.

Ana Paula Renault se envolveu em um embate com Jordana Crédito: Reprodução/TV Globo

A confusão começou quando Ana Paula voltou a criticar o figurino da festa do dia e relembrou que já havia se recusado a participar de um evento por não gostar do look. Jordana reagiu, afirmando que, em sua situação, a recusa poderia levar à expulsão. "São dois pesos e duas medidas, produção? Ela é Camarote, eu sou Pipoca", disse.

Ana Paula rebateu: "Nossos contratos são diferentes. E eu fui eliminada? Pois é". A discussão escalou quando a jornalista sugeriu que Jordana "só ficaria feliz quando expulsasse outra pessoa", em uma suposta referência à saída de Pedro na primeira semana, após acusação de importunação sexual contra a advogada. O participante deixou o programa após apertar o botão de desistência.

Indignada, Jordana reagiu: "Você está dizendo que uma mulher que foi vítima de assédio cavou a expulsão de alguém dentro da casa? É isso que você está querendo dizer?". Ana Paula se defendeu, lembrando que, na verdade, estava falando do episódio em que Jordana acusou Milena de empurrões durante uma festa. A veterana ainda sugeriu que a adversária estaria se colocando como vítima.

Jordana manteve sua versão, afirmando que se sentiu agredida na ocasião, enquanto a casa acompanhava o acirramento do conflito entre duas das participantes mais centrais da edição.

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