Discussão

BBB 26: Ana Paula questiona Chaiany sobre mentira

O clima esquentou no reality após uma nova tensão envolvendo as sisters

Publicado em 21 de março de 2026 às 08:56

O clima esquentou no BBB 26 após uma nova tensão envolvendo Ana Paula Renault e Chaiany Andrade. A ex-participante foi tirar satisfações com a goiana depois de saber, por meio de Milena Moreira, que seu nome estaria sendo associado a uma suposta expulsão da colega do Quarto Sonho de Eternidade.

A conversa, acompanhada por Solange Couto e Gabriela Saporito, rapidamente saiu do tom conciliador e virou um bate-boca. Ana Paula iniciou o confronto relembrando um desentendimento anterior e sugerindo que Chaiany estaria buscando "VT" com a situação.

A sister rebateu, questionando o comentário da veterana sobre idade e maturidade: "Você nem sabe se eu me sinto velha ou nova", disse, ao ouvir que teria 25 anos.

Ana Paula e Chaiany discutiram mais uma vez no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

O embate ganhou força quando Ana Paula mencionou que teria sido desrespeitada durante a discussão. Chaiany, por sua vez, respondeu em tom direto, afirmando que o sentimento de medo seria algo pessoal. "Mas ficar com medo de você é um sentimento meu", disparou, elevando o nível da conversa.

Na sequência, Ana Paula negou ter expulsado a colega do quarto e acusou a sister de distorcer os fatos. Solange tentou intervir, afirmando que Chaiany não teria dito que tinha medo da ex-BBB, mas a discussão seguiu com troca de acusações e lembranças de episódios recentes do jogo, incluindo o Sincerão da semana.

Este vídeo pode te interessar