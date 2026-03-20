Big Brother Brasil

Solange Couto comenta liderança de Cowboy no BBB 26: "beco sem saída"

Atriz compartilhou que está desmotivada a continuar jogando

Publicado em 20 de março de 2026 às 09:51

Solange Couto no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

Momentos depois da consagração do quarto reinado de Alberto Cowboy no BBB 26 (Globo), a atriz Solange Couto se dirigiu ao quarto Sonho do Grande amor e compartilhou com Chaiany e Gabriela sua opinião sobre a liderança repetida.

A sister acredita que, nesta semana, irá enfrentar o seu terceiro paredão e externou a sua frustração de ver sempre as mesmas pessoas ganhando o líder.

"Tenho absoluta certeza que vão me botar no paredão nesta semana de novo. Se me botarem, não vou mentir pra vocês,não vou dizer que quero sair, mas pra continuar esse jogo desse jeito, cara", comentou. "É como ficar num beco sem saída. Você se bate, se bate, e não tem saída".

Enquanto as três conversavam no quarto, outros rivais do líder também repercutiram o ocorrido na parte externa da casa. Ana Paula Renault, Milena Moreira, Leandro Boneco e Juliano Floss comentaram que, caso ganhem o anjo, irão colocar Cowboy no castigo do monstro.

"Como vamos jogar com a quarta liderança dele e a oitava somando quinta série e ele?! Sendo ameaçado?! Eu vou pras cabeças", concluiu a veterana.

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