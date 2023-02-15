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Problemas financeiros

Justiça manda penhorar mansão de Latino para pagar dívida de R$ 530 mil

Segundo portal, desde 2016 administração da residência cobra o pagamento das taxas para custear a manutenção do condomínio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 13:15

Cantor teve sua mansão no Rio de Janeiro penhorada para pagar uma dívida
Cantor teve sua mansão no Rio de Janeiro penhorada para pagar uma dívida Crédito: Reprodução/Instagram @latino
A situação financeira de Latino está pra lá de complicada. Segundo matéria publicada pelo portal G1, a Justiça do Rio de Janeiro determinou a penhora de um imóvel do cantor para que uma dívida de mais de R$ 530 mil fosse paga ao condomínio onde ele mora.
A decisão judicial aconteceu na última quarta (8). Segundo o portal, a 7ª Vara Cível do Rio ordenou a avaliação do imóvel, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital carioca. A casa poderá ser usada para quitar o débito.
Desde 2016, a administração da residência de luxo cobra o pagamento das taxas para custear a manutenção do condomínio. Se no início do processo a dívida era de R$ 107 mil, hoje ela supera meio milhão.
O G1 procurou o advogado de Latino, Marcos Ferreira, para apurar a situação e teve como resposta que o artista chegou a firmar um acordo judicial durante a pandemia da Covid-19, mas, por ele e sua família terem sido proibidos de usar as áreas comuns do condomínio, optou por resolver o litígio na Justiça.
Abaixo, veja a nota de defesa completa enviado pelo advogado do cantor ao site:
"Em resposta à publicação da imprensa, em sites de grande circulação realizada no dia 13 de fevereiro de 2023, sob o título “Latino tem imóvel penhorado por dívida de mais de R$ 530 mil”, vem informar, que, apesar da divulgação da notícia, o cantor Latino, tem ciência das determinações judicias.
Ocorre que o cantor por diversas ocasiões entrou em contato com a Associação de Moradores do condomínio, para sanar a dívida, ao qual conseguiu realizar um acordo judicial na pandemia, entretanto o Condomínio proibiu o cantor e seus familiares, incluindo sua mãe de quase 80 anos de idade, de utilizarem as áreas comuns, como academia, quadra de tênis e demais áreas", enfatiza o comunicado.
A defesa também afirma que tal medida do condomínio viola o direito de ir e vir. "Bem como o Código Civil, visto que o direito de uso das áreas comuns decorre do direito de propriedade, não guardando nenhuma relação com o adimplemento das cotas condominiais. Diante disso, o cantor Latino, optou, por resolver o litígio na esfera judicial."

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