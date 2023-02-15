"Faltou seguir a minha intuição", confessa Paula, a 4ª eliminada do BBB 23

A paraense Paula Freitas é a quarta eliminada do reality show Crédito: Globo/João Cotta

Paula não entrou no BBB da forma mais convencional: para garantir uma vaga na 23º edição, precisou encarar primeiro um ‘paredão’ – só que na Casa de Vidro e para entrar no programa. Durante dois dias, permaneceu na casa de paredes transparentes, instalada em um shopping no Rio de Janeiro, e conquistou junto ao público uma chance de concorrer ao prêmio do reality show. Já na competição, não teve medo de se entregar ao game: movimentou-se pela casa, expôs sua visão de jogo e divergiu do próprio grupo por vezes. Arriscou-se ao deixar-se guiar pelas afinidades que identificou no confinamento e, a partir delas, criou estratégias.

Poucos dias atrás, viveu uma decepção com um de seus aliados e viu seu grupo desmoronar ao cair no paredão com outros três membros do quarto Deserto. Ao disputar a preferência popular com Amanda, Bruno e MC Guimê, foi eliminada com 72,5% dos votos na última terça-feira, dia 14. “Às vezes, você tem intenção, mas o que fica marcado é a ação. A minha intenção era ser amiga do Cristian e, se foi essa a ação de jogo duplo, foi o preço que eu paguei por ter escolhido me aproximar dele”, comenta a biomédica sobre o episódio recente em que revela ter traído a própria intuição.

Na entrevista a seguir, Paula conta sobre a experiência de habitar uma casa de vidro, revela sua visão acerca das rivalidades que teve no BBB 23 e traz sua opinião sobre a situação com Cristian.

Como foi a experiência de viver por dois dias na casa de vidro?

Foi muito legal ter contato direto com o público, deu para ter uma noção do poder do ‘Big’ e do que o programa pode fazer na sua vida. As pessoas iam mesmo com plaquinhas, cartazes, aquelas coisas loucas... Se eu não tivesse passado por lá, eu estaria agora às cegas. Os dois dias na casa de vidro me mostraram o poder que o reality tem e ele é incrível.

Antes de saber o resultado da votação do público, sua preferência era pelo Gabriel ou pelo Manoel para entrar na casa do BBB com você?

Nas primeiras 24 horas, era pelo Manoel. Mas, no final, eu penso: ‘Caramba, o Gabriel poderia ir muito comigo’. Eu desejei muito isso, dormi e acordei pensando. Eu achei muito gentil o jeito dele.

Em função de terem vindo da casa de vidro, você e o Gabriel foram a única dupla que entrou no programa já se conhecendo. Acredita que isso tenha feito diferença no jogo de vocês?

Eu acho que fez muita diferença, principalmente para mim. O Gabriel, por incrível que pareça, é mais comunicativo do que eu, assim de cara. Para mim fez toda a diferença entrar com ele porque, se fosse para eu começar uma começar uma conversa com alguém que eu não conheço logo no início, seria muito difícil. Para mim foi perfeito entrar com alguém que eu já conhecia, mesmo que por 48 horas (muito intensas). Foi incrível, não tinha outra pessoa melhor.

Depois de conquistar uma vaga no BBB, quais foram os momentos mais marcantes na sua trajetória?

O principal foi quando eu vi o Big Fone tocar, foi loucura. Pelo amor de Deus, quando aquele Big Fone toca, eu falo: ‘Caraca, eu estou muito no BBB!’. Mas outras coisas me marcaram muito: as vozes falando com a gente era muito engraçado; os shows que acontecem com os artistas que eu só via pelo Instagram; ganhar uma prova de Bate-volta e aquela adrenalina de fazer prova do anjo... tudo me tocou de uma forma muito especial.

Você afirmou em diversos momentos que o Cristian era seu “cavalo de Troia”. Em algum momento pensou que a sua aproximação a ele poderia gerar problema para o seu grupo ou para o seu jogo?

Quando o Alface dá esse nome ‘cavalo de Troia’, eu falo para ele: ‘Alface, você é genial’. Mas, sim, eu pensei. Eu cheguei para o caubói e perguntei se o Cristian sabia que ele indicaria a Tina ao paredão e ele disse para mim que não. Depois, eu perguntei: ‘Eu posso confiar no Cristian?’. Ele me respondeu: ‘Você pode confiar no Cristian, ele tem um coração muito bom’. É naquele momento que eu duvido, mas por ter visto só bondade no caubói, eu não acreditei na minha intuição e fiquei só com o que ele me disse. Foi a hora que lascou tudo... Mas é isso, faz parte do game e eu trago para a vida real que eu devo cuidar mais de mim, olhar mais para mim, me escutar mais, e não cuidar e escutar tanto as outras pessoas.

No dia em que a estratégia do Cristian foi descoberta, a Larissa e a Key Alves afirmaram que você também teria feito jogo duplo e traído o quarto Deserto. Como enxerga esses apontamentos?

Para mim não vale de nada, é opinião que elas têm a respeito disso. Ontem no Bate-papo com a Patrícia e a Vivian, eu vi que 72% do Brasil achou coerente o que o Cristian fez e não, o que eu fiz. Nesse momento, a minha opinião é que a minha intenção não era fazer um jogo duplo, mas talvez tenha sido na ação, como a Amanda diz. Às vezes, você tem intenção, mas o que fica marcado é a ação. A minha intenção era ser amiga do Cristian e, se foi essa a ação de jogo duplo, foi o preço que eu paguei por ter escolhido me aproximar dele.

A paraense Paula Freitas é a quarta eliminada do reality show Crédito: Globo/João Cotta

Por que acha que quatro pessoas do seu grupo acabaram indo ao paredão juntas?

Quem muito faz estratégia nesse BBB está errado. Eu acho que cada temporada é marcada por uma coisa; aqui quanto mais você faz estratégia, pior vai ficando. A Bruna me falou assim: ‘Ai, eu estou com medo de a Lari ir para o paredão’. Eu respondi para ela: ‘Mulher, eu estou com medo de três nossos irem’. Acabou que esses três viraram quatro, e entre eles estava eu. Então, esquece: o BBB 23 não é da estratégia, mas de quem é mais safo e inteligente.

O que faltou para ir mais longe na disputa?

Faltou seguir a minha intuição. Eu traí aquilo que eu acreditava. É por isso que eu reforço: quando eu fui falar com o caubói, foi porque eu já tinha dúvidas. Inclusive eu perguntei ao Cristian: ‘Você sabia que o caubói iria indicar a Tina?’. E ele me falou: ‘Não’. Então, eu não fui mais longe porque eu não segui a minha intuição e, depois por uma interferência de ouvir outra pessoa, eu segui meu coração e ele me traiu. É aquela coisa: eu fui traída por mim mesma.

Apesar de fazerem parte do mesmo grupo, você e a Larissa tiveram uma rivalidade na casa. Como avalia essa relação?

Eu via a Larissa na cozinha, eu ia para a piscina; eu via a Larissa na sala, eu ia para o quarto. Eu evitava muito estar perto para não me irritar e não conflituar. Eu sou do tipo que dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que entro, dou uma boiada para não sair. Eu ficava evitando dar essa boiada; dava um boi para não entrar. Eu ficava naquela de evitar, mas já estava ficando insuportável porque eu já estava me aproximando muito da Bruna e eu acho que houve, sim, uma situação de ciúmes por parte da Lari. Mas ela me abraçou no final, me pediu desculpas, e segue o baile. De 19 pessoas que havia lá, não era possível eu me dar bem com todas.

Você teve flertes com Gabriel Santana, Cara de Sapato, Cristian e Ricardo na casa. Pretendia estabelecer algo mais sério com algum deles?

Eu falei para o Alface que, se eu voltasse do paredão, a gente ficaria. Eu não sei, estava na mão de Deus o que daria. Mas no geral, só o Alface e o Sapato me atraíram fisicamente – este último nem tanto. Era por isso que eu negava tanto que ficaria com ele, eu dizia: ‘Nada a ver, o Alface é meu amigo’. Quando eu estava com o Ricardo – e com a Sarah também – eu esquecia de tudo, esquecia que estava no ‘Big Brother’ e eu tinha medo disso. Mas se fosse acontecer alguma coisa, com certeza, seria com o Ricardo.

Que amigos fez no programa e pretende trazer para a vida fora do BBB?

A Sarah, o Ricardo, a Bruninha, o Cara de Sapato (acho ele muito massa), a ‘Amandex’, também. E tem uma pessoa que eu queria ter conhecido um pouco mais e que eu acho que vai dar super certo, que é a Marvvila, moleca de cria, muito massa.

Quem tem mais chances de se tornar um favorito do público? Por quê?

Eu acho que o Fred ‘Desimpedidos’. Ele tem um equilíbrio emocional muito grande, é engraçado, comunicativo. Eu acho que ele tem um potencial grande de ser favorito.

Quem você deseja ver campeão do BBB 23?

Quero muito ver o Ricardo. Eu acho que ele tem grandes chances de chegar ao top 3 e ele merece muito, ele é muito sonhador. Ele vibra como uma bomba-relógio (risos), mas é muito massa. Torço muito por ele.

Quais são seus planos daqui para frente? Pretende voltar para Jacundá ou seguir atuando na Biomedicina?

Eu queria virar porteira da Globo, tem como? (risos). O Sapato até me fez essa pergunta: ‘Paulinha, você já sabe o que quer fazer quando sair daqui?’. Eu falei para ele que eu realmente não sabia. Eu só não quero voltar para o laboratório, porque o meu salário não era mais suficiente para dar a vida que eu sonho para a minha família e para os meus amigos que sempre estiveram comigo, faça chuva ou faça sol. Eu quero muito trabalhar com o Instagram. Ainda não pensei muito, só quero dar a melhor vida que eu puder para a minha família.