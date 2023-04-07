Fátima Bernardes se despede dos filhos após férias em Paris

Fátima Bernardes com os filhos em Paris Crédito: Reprodução @fatimabernardes

A apresentadora Fátima Bernardes se despediu dos filhos, Vinícius e Laura Bonemer, depois de visitá-los em Paris, na França. A apresentadora estava viajando pela França, onde os dois moram atualmente.

Em uma publicação do Instagram, ela postou uma foto ao lado dos filhos, da nora Thalita e de um amigo dos filhos, Guilherme Paes Leme.. Fátima aproveitou para desabafar sobre o momento da despedida. “Foi tão bom estar com eles. Tão bom vê-los bem. Felizes com as escolhas que fizeram e os desafios que têm pela frente. Partir é sempre difícil. Mas nunca estaremos distantes”, escreveu a apresentadora.

Fátima ainda é mãe de Beatriz Bonemer, e todos são trigêmeos, frutos do casamento de Fátima com o jornalista William Bonner.