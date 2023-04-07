Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na França

Fátima Bernardes se despede dos filhos após férias em Paris

Após a formatura de Vinícius Bonemer, a apresentadora compartilhou momento com dois dos trigêmeos, a nora e um amigo da família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 14:44

Fátima Bernardes com os filhos em Paris
Fátima Bernardes com os filhos em Paris Crédito: Reprodução @fatimabernardes
A apresentadora Fátima Bernardes se despediu dos filhos, Vinícius e Laura Bonemer, depois de visitá-los em Paris, na França. A apresentadora estava viajando pela França, onde os dois moram atualmente.
Em uma publicação do Instagram, ela postou uma foto ao lado dos filhos, da nora Thalita e de um amigo dos filhos, Guilherme Paes Leme.. Fátima aproveitou para desabafar sobre o momento da despedida. “Foi tão bom estar com eles. Tão bom vê-los bem. Felizes com as escolhas que fizeram e os desafios que têm pela frente. Partir é sempre difícil. Mas nunca estaremos distantes”, escreveu a apresentadora.
Fátima ainda é mãe de Beatriz Bonemer, e todos são trigêmeos, frutos do casamento de Fátima com o jornalista William Bonner.
Durante a viagem, Fátima celebrou a formatura de Vinícius em Paris. ''Ele já tinha se formado no Brasil, mas não teve como ir à colação de grau. Agora, na Telecom Paris, deu certo. Parabéns, filho. Que você siga construindo seu caminho'', comemorou na rede social. 

Veja Também

Esposa de William Bonner fica ferida após ser assaltada no Rio

Preta Gil explica afastamento das redes em meio a tratamento: 'Me cuidar cada vez mais'

Isis Valverde e Marcus Buaiz procuram casa nos EUA, diz colunista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados