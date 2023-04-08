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Casa do ex-jogador de basquete, Michael Jordan, é invadida

Um homem de 18 anos foi preso no local, mas responde em liberdade após fiança
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 10:14

Ex-astro de basquete Michael Jordan durante partida de golf no Invitational tournament, em 2013
Ex-astro de basquete Michael Jordan durante partida de golf no Invitational tournament, em 2013 Crédito: Judy Eddy/Wenn/FramePhoto/Folhapress
Nesta quinta-feira, 6, a People publicou que a casa do ex-jogador de basquete, Michael Jordan, 60 anos, teria sido invadida, na última terça-feira, 4.
Um homem de 18 anos foi preso no local. Ainda de acordo com a revista, a polícia de Highland Park, Illinois, Estados Unidos, havia sido alertada sobre um roubo no bloco 2700 da Point Drive, que nada mais é do que uma casa de 28 mil m² da lenda do basquete.
Nenhum objeto da casa foi roubado, apenas uma janela danificada. Sara Avalos, especialista em comunicações do escritório do procurador do estado de Lake County, disse à People que as autoridades não suspeitam que o homem quisesse levar algo da casa do ex-atleta.
Após a prisão do suspeito, foi registrado três acusações contra o homem: uma acusação de invasão criminosa de residência ocupada e duas acusações de danos criminais à propriedade.
Ele foi liberado sob fiança e uma audiência está marcada para o dia 20 de abril.
Conforme a revista, outra pessoa estava junto do rapaz de 18 anos, um menor de idade, mas ao ser questionado sobre o assunto, a polícia não respondeu às perguntas para preservar a identidade dele.

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