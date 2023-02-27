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Ator Miles Teller tem casa invadida em Los Angeles

O artista não estava no local; seu retorno é esperado para análise de possíveis objetos roubados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 13:09

O ator Miles Teller participa do 28º Critics Choice Awards em Los Angeles, em 2023
Polícia tenta identificar suspeitos que invadiram a casa de Miles Teller na última semana Crédito: Reuters/Folhapress
Miles Teller, conhecido por seus trabalhos em Top Gun: Maverick, The Offer e Whiplash: em Busca da Perfeição, teve sua casa invadida na última semana enquanto viajava. Segundo a polícia, criminosos quebraram uma porta de vidro nos fundos da residência e conseguiram acesso à área interna do imóvel, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Segundo o site TMZ, de onde são as informações, a polícia foi acionada pelo alarme de segurança do imóvel, mas não chegou a tempo. Agora, as autoridades avaliam as câmeras de vigilância do local, a fim de identificar os criminosos.
Objetos podem ter sido furtados da casa do ator durante a ação. No entanto, a polícia aguarda o retorno de Miles ao local para identificar os possíveis itens levados.
Apesar do susto, fontes acreditam que Miles não tenha sido um "alvo intencional", visto que a área do imóvel tem registrado com frequência invasões e roubos.

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