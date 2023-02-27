Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Letícia e Juliano Cazarré comemoraram 'um mês em casa' após alta da filha caçula
Famosos

Letícia e Juliano Cazarré comemoraram 'um mês em casa' após alta da filha caçula

Maria Guilhermina passou sete meses no hospital, devido a uma cardiopatia congênita rara que afeta a válvula tricúspide do coração
Agência Estado

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 12:55

Pelas redes sociais, Letícia Cazarré compartilhou registros com a filha caçula comemorando ‘um mês em casa’ Crédito: Instagram/@leticiacazarre
Este domingo, dia 26, foi especial para Letícia e Juliano Cazarré, que celebraram "um mês em casa" com a caçula Maria Guilhermina. A data foi comemorada com registros de carinho entre mãe e filha. Letícia compartilhou uma imagem abraçada com a pequena. Mais cedo, o ator compartilhou um vídeo da jornalista dançando com a caçula no colo e escreveu: "bom domingo! A vida quer viver".
Recentemente, o casal celebrou a vida da caçula, ao lado dos outros quatro filhos. "Oito meses da nossa iron girl, Maria Guilhermina, e a primeira foto oficial da família toda reunida. Obrigada, papai e mamãe do céu", declarou Letícia.
Em janeiro passado, em uma publicação no Instagram, o casal compartilhou a alta de Maria Guilhermina e agradeceu pela vida da filha, que nasceu com uma condição chamada Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara que afeta a válvula tricúspide do coração que fez a bebê passar por três cirurgias cardíacas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados