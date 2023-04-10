Fingindo ser zelador, influencer viraliza ao levantar pesos em academia do ES

Se você treina em Vitória, capital do Espírito Santo, pode ter se deparado com ele. Falamos de um zelador, que aparece limpando a área de levantamento de pesos de qualquer academia e, de repente, ergue mais de 200 quilos com uma mão. Tudo não passa de um disfarce que o atleta de força Samuel Almeida usa para suas pegadinhas que estão bombando nas redes sociais. No TikTok, alguns dos vídeos já ultrapassam 20 milhões de visualizações.

Natural de São Paulo mas morador de Vitória, Samuel gosta de flagrar as reações e também ler as opiniões dos internautas sobre os vídeos feitos no ES. Entre os comentários, alguns dos mais de 500 mil seguidores se disseram impressionados com o físico do jovem, que não revela toda a sua força.

Nas pegadinhas que publica em suas redes sociais, o jovem de 21 anos se veste com um macacão longo e pergunta a quem estiver treinando se pode fazer a limpeza do local. A surpresa chega na sequência. Durante a limpeza, ele movimenta os pesos com mais facilidade do que quem estava treinando e aparentava ser até mais forte do que ele.

"Eu não sou uma pessoa muito forte, esteticamente falando. Você olha para mim e fala: 'poxa, aquele moleque não levanta um carro do chão', porque eu sou bem magrinho", contou ao HZ.

Reação de quem vê Samuel levantar pesos Crédito: Reprodução | TikTok

Adepto do powerlifting, Samuel chegou a levantar um carro. Além das pegadinhas, Samuel também compartilha registros do físico. Com 1,95 metros e 95 quilos, o jovem nascido em Marília, na região Centro-Oeste de São Paulo, mostra que consegue pegar até 265 kg.

Em conversa com 'HZ', Samuel contou que se inspira no ucraniano Vladimir Shmondenko, conhecido como Anatoly, também famoso nas redes sociais por esse tipo de pegadinha. Ele também revelou que os primeiros vídeos eram combinados com os envolvidos, mas agora todos são espontâneos.

"Os primeiros eu combinei para saber como é que seria. Para ver se ia dar certo, não sabia o que eles podiam falar. Os últimos, eu fiz sem combinar, só que é um risco, né? A pessoa, às vezes, pode chegar e falar que não quer que eu use imagens. É muito esforço fazer um vídeo específico, horas ali esperando aparecer alguma pessoa fazendo um exercício que dá para usar", explicou.

INSPIRADO A LEVANTAR PESOS DESDE PEQUENO

O gosto de Samuel por levantar peso vem desde que ele era pequeno. Quando era mais novo, gostava de assistir ao programa "O homem mais forte do mundo". Buscando desenvolver sua força, começou a praticar musculação.

"Esses 'monstros' de 200 kg de peso corporal e 2,10 m de altura levantavam carro, arremessavam barris de gás, faziam esse monte de coisa muito bizarra e os meus olhos brilhavam quando era criança. Eu era muito fã disso. Então, eu sempre tive essa vontade de ser forte desde criança", contou.

Quanto ao levantamento de carros, Samuel contou que a primeira vez foi no ano passado, quando teve a ideia de erguer a parte da frente do UNO de um amigo. Sem prática — o que não é recomendado —, ele acabou sentindo dor depois.

"É uma carga muito alta, você tem que estar aquecido, né? Eu fiz sem aquecer nem nada, porque eu não tinha nada na cabeça na época, né? Hoje em dia, quando eu vou fazer isso, eu fico uma semana esperando, pegando mais leve nos treinos para chegar descansado. Tirar um carro do chão é arriscado", detalhou.

Para além da diversão e do impressionismo da internet, Samuel deixa claro que a atividade não deve ser feita por qualquer um. Quem se interessar em virar um atleta de força, deve procurar acompanhamento para ter segurança na hora de levantar grandes pesos.