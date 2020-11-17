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Sul do ES

Pássaros mantidos em cativeiro são apreendidos em Jerônimo Monteiro

Além dos 35 pássaros  que não tinham registro junto a órgãos ambientais , uma obra considerada poluidora foi constatada em Área de Preservação Permanente (APP)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 12:57

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 12:57

Além dos pássaros, uma obra considerada poluidora foi constatada em área de preservação permanente (APP)
Pássaros mantidos em cativeiro sem registro são apreendidos em Jerônimo Monteiro Crédito: Polícia Militar Ambiental
Trinta e cinco pássaros que estavam sendo mantidos em cativeiro sem ter registro junto a órgãos ambientais foram apreendidos na zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (16). Além das aves, uma obra considerada poluidora foi constatada em Área de Preservação Permanente (APP).
Segundo a Polícia Militar Ambiental, foram apreendidos 21 coleiros, 4 galinhos-da-serra, 8 tizius, 1 bigodinho e 1 tico-tico, todos estavam em cativeiro sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Os pássaros estão na sede da polícia ambiental para depois, do período de quarentena, serem reinseridos ao habitat.

Pássaros mantidos em cativeiro sem registro são apreendidos em Jerônimo Monteiro

A polícia explicou que, por se tratar de crime ambiental, previsto no art. 29, § 1º, III, da Lei Federal de Crimes Ambientais - 9.605/98, foram lavrados Termos de Compromisso em desfavor dos infratores.
Além da apreensão dos pássaros, a polícia constatou o funcionamento de uma obra potencialmente poluidora, chiqueiro e curral, em Área de Preservação Permanente (APP), caracterizando o crime previsto no art. 60 da Lei 9.605/98.
Além dos pássaros, uma obra considerada poluidora foi constatada em área de preservação permanente (APP)
Pássaros mantidos em cativeiro sem registro são apreendidos em Jerônimo Monteiro Crédito: Polícia Militar Ambiental

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