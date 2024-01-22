Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Megaleilão da Cesan: 40 mil kg de hidrômetros por quase R$ 1 milhão

Empresa está leiloando também 304 veículos, inclusive caminhões e motos

Públicado em 

22 jan 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Hidrômetros do leilão da Cesan
Lote de 40 mil kg de hidrômetros que está sendo leiloado pela Cesan Crédito: Vix Leilões
O lote mínimo foi disponibilizado por R$ 440 mil, mas já está em R$ 873 mil a mais recente oferta pela montanha de 40 mil kg de hidrômetros que está sendo leiloada pela Cesan. No pregão on-line, que será realizado na próxima sexta-feira (26), às 10h (www.vixleiloes.com.br), além dos hidrômetros, serão colocados à venda 304 veículos e equipamentos de Tecnologia da Informação (TI).
Entre os veículos, o de maior valor ofertado é um caminhão Iveco 2014, com lance mínimo de R$ 128 mil, mas que até agora não recebeu lances. Entretanto, um outro caminhão da mesma marca e ano já está no alvo de um comprador que ofereceu pelo veículo R$ 100 mil (valor mínimo).
Outra atração do certame são as nove Ford Ranger que estão sendo leiloadas por valores mínimos que vão de R$ 68 mil a R$ 75,5 mil.
É possível encontrar também a oferta de duas motos Honda CG 125 (2009/2010 e 2010/2010) que começaram o leilão sendo vendidas por R$ 1,8 mil, cada uma, mas ambas já receberam lances de R$ 3,8 mil, cada.
Fora do segmento de veículos, há um lote de equipamentos de informática com valor mínimo de R$ 69.950,00, mas nenhum lance ainda foi oferecido até esta sexta (19).
Este caminhão recebeu lance de R$ 100 mil
Este caminhão recebeu lance de R$ 100 mil Crédito: Vix Leilões
A Cesan explica que resolveu leiloar seus 304 veículos próprios porque optou pela locação de veículos leves. “Essa mudança proporciona diversos benefícios à Cesan, como a redução no consumo de combustível, a utilização de frota sempre nova e a agilidade na substituição de veículos durante os períodos de manutenção, além de outros ganhos operacionais”, argumenta a empresa estatal de saneamento e abastecimento.
Outra decisão da companhia, adotada a partir de 1º de janeiro, é abastecer os veículos que atualmente utilizam gasolina exclusivamente com etanol hidratado.
Os interessados em participar do leilão podem acessar o site www.vixleiloes.com.br para obter informações detalhadas sobre os itens leiloados, procedimentos para participação e o edital.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Os crimes que o suspeito de matar enfermeira grávida no ES pode responder

Pastor que inovou igreja na Praia da Costa comemora 48 anos de ministério

Projeto isenta idoso de pagar renovação de carteira de motorista no ES

0800 de órgão público do ES não aceita ligação de 4,6 milhões de celulares

O cão que tirou milhões de reais do tráfico no ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

leilão veículos Cesan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados