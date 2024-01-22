Megaleilão da Cesan: 40 mil kg de hidrômetros por quase R$ 1 milhão

Lote de 40 mil kg de hidrômetros que está sendo leiloado pela Cesan Crédito: Vix Leilões

O lote mínimo foi disponibilizado por R$ 440 mil, mas já está em R$ 873 mil a mais recente oferta pela montanha de 40 mil kg de hidrômetros que está sendo leiloada pela Cesan . No pregão on-line, que será realizado na próxima sexta-feira (26), às 10h (www.vixleiloes.com.br), além dos hidrômetros, serão colocados à venda 304 veículos e equipamentos de Tecnologia da Informação (TI).

Entre os veículos, o de maior valor ofertado é um caminhão Iveco 2014, com lance mínimo de R$ 128 mil, mas que até agora não recebeu lances. Entretanto, um outro caminhão da mesma marca e ano já está no alvo de um comprador que ofereceu pelo veículo R$ 100 mil (valor mínimo).

Outra atração do certame são as nove Ford Ranger que estão sendo leiloadas por valores mínimos que vão de R$ 68 mil a R$ 75,5 mil.

É possível encontrar também a oferta de duas motos Honda CG 125 (2009/2010 e 2010/2010) que começaram o leilão sendo vendidas por R$ 1,8 mil, cada uma, mas ambas já receberam lances de R$ 3,8 mil, cada.

Fora do segmento de veículos, há um lote de equipamentos de informática com valor mínimo de R$ 69.950,00, mas nenhum lance ainda foi oferecido até esta sexta (19).

Este caminhão recebeu lance de R$ 100 mil Crédito: Vix Leilões

A Cesan explica que resolveu leiloar seus 304 veículos próprios porque optou pela locação de veículos leves. “Essa mudança proporciona diversos benefícios à Cesan, como a redução no consumo de combustível, a utilização de frota sempre nova e a agilidade na substituição de veículos durante os períodos de manutenção, além de outros ganhos operacionais”, argumenta a empresa estatal de saneamento e abastecimento.

Outra decisão da companhia, adotada a partir de 1º de janeiro, é abastecer os veículos que atualmente utilizam gasolina exclusivamente com etanol hidratado.