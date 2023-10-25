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Leonel Ximenes

Cesan escolhe 2 grandes cidades do ES para investir milhões contra perdas

Furtos de água e vazamentos nas redes são as principais causas de perda d’água nos sistemas de abastecimento

Públicado em 

25 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Alagamento na Avenida Vitória devido o rompimento da tubulação da Cesan,
Alagamento na Avenida Vitória devido ao rompimento da tubulação da Cesan Crédito: Ricardo Medeiros
Cesan publicou dois editais para contratar empresas que vão atuar para reduzir perdas de água nos municípios da Serra e de Cariacica. Serão investidos R$ 121,6 milhões para remunerar os vencedores das concorrências, de acordo com o desempenho obtido na redução de perdas de água.
As metas de redução estabelecidas são de 18% para a Serra e 20% para Cariacica. Em abril deste ano, a Cesan firmou contrato similar para Vitória, Viana e Guarapari, no valor total de R$ 118,8 milhões.

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Os furtos de água e vazamentos nas redes são as principais causas de perda d’água nos sistemas de abastecimento. Os contratos terão abrangência sobre todos os fatores que causam perdas de água e compreendem serviços técnicos de engenharia e comerciais como elaboração de projetos, implantação de redes, combate a furtos de água e serviços de medição remota, entre outros.
As empresas contratadas serão avaliadas com base nos seus desempenhos, com foco na redução dos volumes perdidos e satisfação da população atendida com água.
O pagamento pelos serviços é composto por duas formas de remuneração: uma variável, que só é liberada se a contratada atingir 50% da meta mensal de redução de perdas; a outra é fixa, calculada após o período de apuração e descontado o valor já pago de remuneração variável.
Caso a empresa contratada consiga superar a meta entre 100% e 120%, recebe uma bonificação de até 20% do valor do contrato.
Para o presidente da Cesan, Munir Abud, o combate à perda de água é prioridade: “Hoje, a Serra perde 51% da água que é produzida para a cidade e Cariacica, 58%. Para além de alarmantes, esses números oferecem riscos à operação da companhia”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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