Cesan escolhe 2 grandes cidades do ES para investir milhões contra perdas

Alagamento na Avenida Vitória devido ao rompimento da tubulação da Cesan Crédito: Ricardo Medeiros

Cesan publicou dois editais para contratar empresas que vão atuar para reduzir perdas de água nos municípios da Serra e de Cariacica. Serão investidos R$ 121,6 milhões para remunerar os vencedores das concorrências, de acordo com o desempenho obtido na redução de perdas de água.

As metas de redução estabelecidas são de 18% para a Serra e 20% para Cariacica . Em abril deste ano, a Cesan firmou contrato similar para Vitória, Viana e Guarapari, no valor total de R$ 118,8 milhões.

Os furtos de água e vazamentos nas redes são as principais causas de perda d’água nos sistemas de abastecimento. Os contratos terão abrangência sobre todos os fatores que causam perdas de água e compreendem serviços técnicos de engenharia e comerciais como elaboração de projetos, implantação de redes, combate a furtos de água e serviços de medição remota, entre outros.

As empresas contratadas serão avaliadas com base nos seus desempenhos, com foco na redução dos volumes perdidos e satisfação da população atendida com água.

O pagamento pelos serviços é composto por duas formas de remuneração: uma variável, que só é liberada se a contratada atingir 50% da meta mensal de redução de perdas; a outra é fixa, calculada após o período de apuração e descontado o valor já pago de remuneração variável.

Caso a empresa contratada consiga superar a meta entre 100% e 120%, recebe uma bonificação de até 20% do valor do contrato.