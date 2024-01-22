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Mudança na frota

Cesan realiza leilão de 304 veículos, hidrômetros equipamentos de TI

Pregão online promovido pela companhia está marcado para acontecer na próxima sexta-feira (26)
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

22 jan 2024 às 17:59

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 17:59

Leilão acontece dia 26 às 10h de forma online
Cesan vai substituir automóveis próprios por veículos locados Crédito: Cesan
A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) vai realizar um leilão online que envolverá 304 veículos, hidrômetros e equipamentos de Tecnologia da Informação (TI). Marcado para a próxima sexta-feira (26), às 10 horas, o evento vai ocorrer no site www.vixleiloes.com.br, onde também podem ser acessadas informações sobre os itens a serem leiloados, a localização dos lotes e o edital completo.
A iniciativa de leiloar os veículos foi tomada depois de a Cesan decidir substituir os automóveis próprios da empresa por carros locados, com o objetivo de se alinhar às práticas adotadas por grandes empresas nacionais.
Entre as opções de carros há, por exemplo, um Toyota Corolla GLI FLEX, modelo 2012/2013, um Ford Ranger XL CS, modelo 2013/2014, uma S10 2.8 CTDI CD, modelo 2019/2019. Em relação às motos, há alternativas como uma Honda CG 125 Cargo ES, modelo 2009/2010, entre outros.

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