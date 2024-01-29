Magno Sérgio Gomes morreu por suspeita de envenenamento por uma substância tóxica presente no peixe baiacu Crédito: Acervo pessoal

De acordo com o biólogo João Luiz Gasparini, os baiacus são peixes venenosos comuns na costa brasileira. Eles são comestíveis, mas existem alguns fatores importantes que precisam ser analisados antes de levá-lo à mesa.

"No Brasil, existem pelo menos 20 espécies de baiacus. No Espírito Santo, há pelo menos uma dezena. Todos possuem uma toxina chamada tetrodotoxina, que é muito potente e pode causar uma leve dormência (quando ingerida em baixa quantidade) até a parada cardiorrespiratória (quando ingerida em grande quantidade)" João Luiz Gasparini - Biólogo

As toxinas são o maior fator de risco na hora de se comer o baiacu. Além disso, algumas espécies são mais perigosas que outras.

"A maior concentração da toxina se encontra na vesícula biliar. Mas, em algumas espécies, pode estar espalhada em todos os tecidos, inclusive músculos e ovas, vísceras e pele. Varia de espécies para espécie. Outra dica importante é jamais comer as espécies menores (do gênero Sphoeroides), elas parecem ser mais perigosas. O baiacu-arara, ilustrado na matéria, é tranquilo. Todos consomem sem problema" João Luiz Gasparini - Biólogo

Além de analisar qual espécie de baiacu pode ser ingerida, uma limpeza rigorosa precisa ser feita no animal antes dele ser servido.

Your browser does not support the audio element. Baiacu: peixe que pode ter causado morte no ES tem toxinas; espécies menores são mais perigosas

"O jeito certo de limpar é jamais romper a vesícula biliar quando se retira as vísceras. Para isso é preciso faca bem amolada e muita destreza, pois a pele da barriga mais parece um couro com pequeninos espinhos. É difícil de cortar, daí a necessidade de solicitar os serviços dos profissionais que estão nas peixarias e mercados. Os limpadores de peixe - eles detêm conhecimento e fazem com muito cuidado e capricho" João Luiz Gasparini - Biólogo

Sobre a espécie

Baiacu-pinima ou baiacuzinho é potencialmente mais perigosa e completamente desaconselhada para consumo Crédito: Divulgação | João Luiz Gasparine

Gasparini explicou que existem muitas espécies diferentes de baiacus em todos os mares do mundo.

"As espécies que ocorrem no Brasil ocorrem no Atlântico Ocidental. Algumas delas ocorrem desde o Caribe até o Brasil, outras só ocorrem no Brasil e suas ilhas oceânicas. Cada espécie têm a sua história evolutiva e possui sua distribuição geográfica", comentou o biólogo.

Uma delas, habita no Espírito Santo e é conhecida por ser mais perigosa. O biólogo acredita que, possivelmente, a espécie conhecida como baiacuzinho pode ser a que Magno ingeriu e foi intoxicado.

"Baiacu-pinima ou baiacuzinho (Sphoeroides greeleyi) é uma espécie de pequeno porte que ocorre nas ilhas e costões rochosos rasos. Há outras duas espécies do mesmo gênero no ES. Uma que ocorre em manguezais e estuários (Sphoeroides testudineus) e outra que ocorre até nas ilhas mais distantes da costa (Sphoeroides camila). Todas as três espécies são de pequeno porte e apresentam manchas e pintas pelo corpo. Essas sim, são potencialmente mais perigosas e completamente desaconselhadas para consumo. " João Luiz Gasparini - Biólogo

E o biólogo acrescentou ainda que a espécie e conhecida pelo mundo todo.

"Uma coisa vale frisar. Muitas pessoas evitam comer os baiacus no mundo. Os asiáticos são os mais corajosos, principalmente os japoneses. Possuem pratos típicos, inclusive o temido sashimi de Fugu" João Luiz Gasparini - Biólogo

Entenda o caso

Magno Sérgio ganhou um baiacu de um amigo no dia 22 de dezembro. No dia seguinte, na casa de Magno, os dois limparam o peixe, retiraram apenas o fígado, ferventaram o órgão e comeram, com limão e sal.

"A gente não sabe a procedência do peixe, se foi pescado ou ganhado. Eles limparam o baiacu e comeram. Magno nunca tinha limpado baiacu antes", disse Myrian Gomes, irmã de Magno.

A irmã disse que Magno e o amigo começaram a passar mal cerca de 45 minutos após comer o peixe.

"Magno começou a ficar com a boca dormente. Aí ele mesmo foi com a esposa para o hospital dirigindo o próprio carro. Quando chegou lá, ele estava com a boca mais dormente, passando mal. Logo em seguida, teve uma parada cardíaca de oito minutos" Myrian Gomes - Irmã da vítima

"Os médicos disseram para a nossa família que ele morreu por envenenamento, que logo subiu para a cabeça. Três dias depois de ser internado, ele teve diversas convulsões, que afetou muito o cérebro dele, deixando o mínimo possível de recuperação", explicou Myrian.

Diferente do irmão, o amigo dele que também comeu o peixe teve alta uma semana após o episódio.

"Ele já tá em casa. Com as pernas, ele não tá andando muito direitinho. Ele foi impactado neurologicamente, mas está se recuperando" Myrian Gomes - Irmã da vítima

De acordo com o Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo (Toxcen), a intoxicação após ingestão da carne de baiacu ocorre raramente e são poucos os registros no Estado.

A Secretaria Estadual de Saúde disse que está investigando o caso com o município. Já a Secretaria Municipal de Saúde de Aracruz reforçou que a principal suspeita é que a morte tenha sido causada por uma intoxicação.