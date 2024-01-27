Morador de Aracruz morre por suspeita de intoxicação após comer baiacu

Magno Sérgio Gomes morreu por suspeita de envenenamento por uma substância tóxica presente no peixe baiacu Crédito: Acervo pessoal

Um homem de 46 anos, morador de Aracruz , no Norte do Espírito Santo , morreu por suspeita de intoxicação por uma substância tóxica presente no peixe baiacu. Segundo a família, Magno Sérgio Gomes ficou 35 dias internado, nos quais passou por uma série de exames, mas não resistiu às complicações e foi a óbito na manhã deste sábado (27) em um hospital particular de Vitória.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Myrian Gomes Lopes, irmã de Magno, disse que o irmão ganhou o baiacu de um amigo. Na casa de Magno, eles limparam o peixe, retiraram apenas o fígado, ferventaram o órgão e comeram, com limão e sal.

Logo após ingerirem o fígado do baiacu, os dois começaram a passar mal. Rapidamente, Magno foi dirigindo o próprio carro até o hospital mais próximo. Segundo o irmão dele, Willian Gomes Lopes, em um primeiro instante, Magno começou a apresentar ânsias de vômito.

No hospital de Aracruz, ele teve uma parada cardíaca e, segundo o irmão, precisou ser reanimado por cerca de oito minutos. Devido ao quadro preocupante, ele foi entubado e transferido para um hospital na Capital. Já em Vitória, o morador de Aracruz passou por vários exames e ficou em coma induzido. Após 35 dias internado, ele não resistiu e foi a óbito na manhã deste sábado (27).

Segundo Willian, o amigo, que comeu o fígado do peixe junto com Magno, também foi para o hospital, onde ficou internado por uma semana.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Aracruz informou, em nota, que os dois homens, Magno e o amigo, deram entrada no hospital São Camilo, sendo que um deles, o Magno, foi encaminhado para um hospital da rede privada na Grande Vitória. "Desde a primeira admissão no hospital, a vigilância de saúde do município foi informada, realizado notificação e todos os protocolos clínicos de intoxicação exógena", comunicou a administração municipal.

A Unimed Vitória também foi procurada, mas informou, em nota, que não divulga informações particulares de pacientes. Já a Secretaria da Saúde informa que foi notificada sobre o caso e a equipe da Vigilância em Saúde seguirá o protocolo de investigação em conjunto com o município.

O Hospital São Camilo, por sua vez, informou que Magno foi internado na unidade de saúde por suspeita de intoxicação, depois de comer o fígado de um baiacu. "Ele recebeu o primeiro atendimento e suporte necessário em nosso hospital e foi transferido para Vitória. O paciente saiu do São Camilo grave, porém estável", acrescentou o hospital, em nota.

O velório de Magno ocorre na Capela Mortuária de Aracruz, no bairro Jardins. O enterro será às 8h, no Cemitério Jardim da Colina.

Sobre o baiacu

Os baiacus ou peixes-bola são peixes venenosos comuns na costa brasileira. Os mais importantes no Brasil são os baiacus-araras ou baiacus-lisos e os baiacus-pintados. As complicações neurológicas se manifestam por meio de dormência na boca e nas extremidades, fraqueza muscular, distúrbios visuais e outros sintomas. Ocorrem também náuseas, vômitos, dores abdominais e diarreia, e podem acontecer ainda convulsões e parada cardiorrespiratória nas primeiras 24 horas.

Baiacu arara é uma espécie comum no ES e bastante consumido Crédito: pixabay