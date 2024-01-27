Acusado de matar jovem a tiros em Guriri é condenado a 21 anos de prisão

O julgamento foi acompanhado por familiares da vítima e do réu ( Daniel de Melo Barbosa), que foi preso após o crime. A sessão começou ao meio-dia e se estendeu até as 21h. Daniel cumpre a pena em regime inicial fechado na Penitenciária Regional de São Mateus.

Os advogados, assistentes de acusação, Charles Tomaz dos Anjos, Jorge Monteiro Teixeira e Petrius Abud Belmok, emitiram nota após a sentença. “O julgamento que coincidentemente também ocorreu na estação do verão, que resultou na condenação do réu a uma pena de 21 anos e 4 meses de prisão, ameniza a dor e conforta a família que buscava incessantemente por justiça. A assistência de acusação permanecerá atenta para eventual recurso”, divulgaram.

A defesa do réu, o advogado Rui Edsiomar Alves de Souza, informou para A Gazeta que que irá recorrer da decisão. “A defesa repudia veementemente o resultado do julgamento, haja vista, que desde o início ocorreu em julgamento antecipado, como a entrada do réu algemado no plenário do júri, o que fere a súmula 11 do STF. Ademais o resultado do julgamento vai de encontro com o artigo 593, III, letra “d” do CPP. E, diante de gritante erro no julgamento, ontem mesmo (dia 26) já apresentamos nosso recurso para a realização de um novo julgamento. Ainda todas as provas produzidas nos autos revelam que o autor foi agredido covardemente antes de efetuar os disparos”.