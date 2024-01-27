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São Mateus

Acusado de matar jovem a tiros em Guriri é condenado a 21 anos de prisão

Ruben Breda no dia 6 de janeiro de 2022, na Praia de Guriri, em São Mateus após uma discussão. Caso foi a júri popular nesta sexta-feira (26)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 jan 2024 às 12:51

Publicado em 27 de Janeiro de 2024 às 12:51

Ruben Breda foi morto no dia 6 de janeiro de 2022
Ruben Breda foi morto no dia 6 de janeiro de 2022 Crédito: Arquivo | A Gazeta
O acusado de matar a tiros o jovem Ruben Breda no dia 6 de janeiro de 2022, na Praia de Guriri, em São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, foi condenado a 21 anos e quatro meses de prisão. O julgamento aconteceu na sexta-feira (26) no Fórum Desembargador Santos Neves, na mesma cidade em que ocorreu o crime. 
O julgamento foi acompanhado por familiares da vítima e do réu ( Daniel de Melo Barbosa), que foi preso após o crime. A sessão começou ao meio-dia e se estendeu até as 21h. Daniel cumpre a pena em regime inicial fechado na Penitenciária Regional de São Mateus.
Os advogados, assistentes de acusação, Charles Tomaz dos Anjos, Jorge Monteiro Teixeira e Petrius Abud Belmok, emitiram nota após a sentença. “O julgamento que coincidentemente também ocorreu na estação do verão, que resultou na condenação do réu a uma pena de 21 anos e 4 meses de prisão, ameniza a dor e conforta a família que buscava incessantemente por justiça. A assistência de acusação permanecerá atenta para eventual recurso”, divulgaram.
A defesa do réu,  o advogado Rui Edsiomar Alves de Souza, informou para A Gazeta que que irá recorrer da decisão. “A defesa repudia veementemente o resultado do julgamento, haja vista, que desde o início ocorreu em julgamento antecipado, como a entrada do réu algemado no plenário do júri, o que fere a súmula 11 do STF. Ademais o resultado do julgamento vai de encontro com o artigo 593, III, letra “d” do CPP. E, diante de gritante erro no julgamento, ontem mesmo (dia 26) já apresentamos nosso recurso para a realização de um novo julgamento. Ainda todas as provas produzidas nos autos revelam que o autor foi agredido covardemente antes de efetuar os disparos”.

O crime

Homem é morto a tiros em praia de Guriri, em São Mateus.
Local onde jovem foi assassinado Crédito: Leitor | A Gazeta
Segundo testemunhas, a motivação do crime seria uma discussão que a vítima teve na praia. Em determinado momento, o jovem teria dado uma cadeirada no indivíduo, que sacou a arma, realizou diversos disparos e depois fugiu em um veículo, modelo Hyundai Tucson.

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