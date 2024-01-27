Acidente entre carro e caminhão mata jovem de 22 anos em Alegre

Os bombeiros atuaram na remoção do corpo, que foi levado pela Polícia Civil para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A dinâmica do acidente não foi revelada. O motorista do caminhão foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos, e, segundo a PC, foi ouvido e liberado. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação", finalizou, em nota.