Acidente entre carro e caminhão mata jovem de 22 anos em Alegre

O motorista de um Fiat Uno morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na noite de sexta-feira (26) na BR 482, em Alegre, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Militar, a vítima é Mateus Medeiros Salluci, de 22 anos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas o jovem morreu preso às ferragens.
Os bombeiros atuaram na remoção do corpo, que foi levado pela Polícia Civil para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A dinâmica do acidente não foi revelada. O motorista do caminhão foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos, e, segundo a PC, foi ouvido e liberado. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação", finalizou, em nota.