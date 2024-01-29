As quatro cidades onde mais choveu nas últimas 24 horas, no Espírito Santo, ficam na região Norte. O maior registro aconteceu em Conceição da Barra, com 81,2 mm. Em seguida, os municípios de São Mateus, com 57,2 mm; Pedro Canário, 55,4 mm; e Montanha, 53,8 mm. As informações são do boletim da Defesa Civil, emitido às 6h desta segunda-feira (29).
Em Linhares há risco hidrológico alto, considerando a cheia do Rio Doce nos últimos dias. A última atualização do monitoramento do rio, às 17h de domingo (28), mostra que ele ainda estava 7 centímetros acima da cota de inundação, em 3,52 metros.
A tendência, nas próximas horas, é que o nível continue diminuindo, como ocorre em Colatina e em cidades mineiras. Na manhã desta segunda-feira (29), o Rio Doce está em 3,23 metros.
O boletim também apontou que São Mateus tem risco moderado para movimentação de massa, como deslizamentos de terra.
Cidades do Norte registram os maiores volumes de chuva do ES
Alagamentos
A Gazeta mostrou, também no domingo (28), alagamentos em ruas de Pinheiros e também em Guriri, litoral de São Mateus, por conta das chuvas.
Desalojados e desabrigados
O Espírito Santo tem atualmente o registro de 137 pessoas desalojadas e de 15 desabrigadas. Houve ainda uma morte, desde o começo das fortes chuvas, em Baixo Guandu, na segunda-feira (22).