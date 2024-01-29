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Boletim da Defesa Civil

Cidades do Norte registram os maiores volumes de chuva do ES

Conceição da Barra, São Mateus, Pedro Canário e Montanha foram os municípios que mais contabilizara chuvas nas últimas 24 horas; houve alagamentos e prejuízos em Guriri
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 jan 2024 às 08:20

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 08:20

Pinheiros registra ruas alagadas após chuvas
Pinheiros registra ruas alagadas após chuvas Crédito: Leitor A Gazeta
As quatro cidades onde mais choveu nas últimas 24 horas, no Espírito Santo, ficam na região Norte. O maior registro aconteceu em Conceição da Barra, com 81,2 mm. Em seguida, os municípios de São Mateus, com 57,2 mm; Pedro Canário, 55,4 mm; e Montanha, 53,8 mm. As informações são do boletim da Defesa Civil, emitido às 6h desta segunda-feira (29).
Em Linhares há risco hidrológico alto, considerando a cheia do Rio Doce nos últimos dias. A última atualização do monitoramento do rio, às 17h de domingo (28), mostra que ele ainda estava 7 centímetros acima da cota de inundação, em 3,52 metros.
A tendência, nas próximas horas, é que o nível continue diminuindo, como ocorre em Colatina e em cidades mineiras. Na manhã desta segunda-feira (29), o Rio Doce está em 3,23 metros.
O boletim também apontou que São Mateus tem risco moderado para movimentação de massa, como deslizamentos de terra.
Cidades do Norte registram os maiores volumes de chuva do ES

Alagamentos

Ruas de Guriri ficam alagadas após chuvas
Ruas de Guriri ficam alagadas após chuvas Crédito: Adilson bullado
A Gazeta mostrou, também no domingo (28), alagamentos em ruas de Pinheiros e também em Guriri, litoral de São Mateus, por conta das chuvas.

Desalojados e desabrigados

O Espírito Santo tem atualmente o registro de 137 pessoas desalojadas e de 15 desabrigadas. Houve ainda uma morte, desde o começo das fortes chuvas, em Baixo Guandu, na segunda-feira (22).

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